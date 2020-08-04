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X5 Retail Group проверит мусорные баки с помощью датчиков GoodWAN

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

X5 Retail Group завершила тестирование датчиков уровня наполнения мусорных баков, произведенных компанией GoodWAN. Тестирование опытной зоны проходило в 10 московских магазинах компании с октября 2019 года. Датчики были установлены на мусорные баки и сообщали сведения о наполненности, фиксировали время наполнения и опорожнения, падения баков и повышения температуры в них.

Вся информация с датчиков передается по радиоканалу безлицензионного диапазона 868 МГц. Автоматизированная система сбора информации предоставляет все необходимые отчеты и обеспечивает прозрачность в области вывоза отходов, предоставляя полную картину наполнения и обслуживания баков, включая вывод актуальных данных на карту

Датчики работают на основе запатентованной GoodWAN технологии на базе инфракрасных сенсоров, легко и быстро монтируются на контейнер, безошибочно определяют заполняемость контейнера и проведенное обслуживание (опорожнение контейнера). Конструктивные особенности изделий, обеспечивают высокую защиту от пыли, грязи. Сенсоры нечувствительны к внешним воздействиям, имеют ударопрочный корпус, позволяют избежать ложных срабатываний от негабаритного мусора, частично перекрывающего контейнер. У датчиков нет мертвой зоны, они одинаково хорошо видят мусор как вблизи сенсора, так и посередине контейнера. Батарея в датчиках рассчитана на 5 лет непрерывной работы.

Эффективный радиоканал, разработанный компанией GoodWAN, позволяет надежно получать информацию от датчиков, даже с учетом того, что в магазинах применяются металлические контейнеры, которые к тому же убираются в металлические выгородки. Более того, в ряде магазинов контейнеры располагаются в подвале или на цокольном этаже. Даже в таких сложных условиях пилотный проект подтвердил, что радиоканал GoodWAN прекрасно передает данные.

Сравнение отчетов, сделанных вручную и автоматических, о визитах подрядчиков на площадки в магазинах, показало, что датчики позволяют точно собирать информацию. Учитывая, что в скором времени тарифы за вывоз мусора будут рассчитываться исходя из реального количества отходов, компания GoodWAN разработала еще один вариант датчика на основе сверхвысокочастотного радара, который показывает заполняемость мусорного бака в процентах. Используя данные об объеме мусорных баков, система автоматически считает фактический объем вывезенного мусора.

Использование датчиков и системы показало свою эффективность для Х5 Retail Group. В настоящее время решается вопрос об установке датчиков на других объектах компании.

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