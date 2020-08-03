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Konica Minolta запускает глобальный облачный сервис печати

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta объявила о запуске нового глобального облачного сервиса печати в Европе. Он позволит компании управлять всей печатной инфраструктурой своих клиентов: МФУ, серверами, драйверами, приложениями и сетями. Сервис интегрирован в облачную платформу bizhub Evolution.

Платформа bizhub Evolution обеспечивает доступ к функциям печати без необходимости установки программного обеспечения. Пользователь может печатать документы с любых устройств – например, компьютера или смартфона; используя широкий список приложений.

Платформа предоставляет возможности простого управления при помощи интерфейса, в котором пользователь выбирает не приложение, а конкретную функцию. Обновления обеспечивает Konica Minolta, а при росте потребностей заказчик может обратиться в магазин приложений Evolution Store.

Новый облачный сервис печати Konica Minolta подойдёт как для крупных компаний, которые хотят сосредоточиться на ключевых задачах и развитии инноваций, так и для малого и среднего бизнеса с ограниченными ИТ-ресурсами. Компаниям не требуются значительные первоначальные инвестиции в инфраструктуру печати: они могут платить только за услуги, которыми пользуются на практике. В результате печатная среда компании гибко адаптируется к потребностям бизнеса.

Новый облачный сервис поможет Konica Minolta поддерживать инфраструктуру заказчиков и обеспечивать их безопасность в соответствии с последними стандартами, включая Общий регламент по защите данных GDRP. Также за безопасность отвечает функция Follow-me: она гарантирует, что напечатанные материалы не попадут в руки к посторонним лицам.

Помимо этого, Konica Minolta будет предлагать заказчикам решения по использованию сервиса Universal Print от Microsoft – в том числе в интеграции с bizhub Evolution. Компании могут использовать Universal Print для управления своей печатной инфраструктурой через облачные сервисы Microsoft. Платформа работает на базе Microsoft Azure и доступна по подписке Microsoft 365. При развертывании с совместимыми принтерами она не требует локальной инфраструктуры; а на несовместимых принтерах её можно установить при помощи коннекторов.

«С помощью нового сервиса облачной печати наши клиенты могут получить гораздо больше от своей локальной инфраструктуры. У них появляется возможность оптимизировать рабочие процессы, а также сократить как капитальные затраты, так и эксплуатационные расходы. В то же время повышается уровень безопасности и защиты конфиденциальной информации за счёт включения специальных решений для безопасной работы с документами. Это упрощает работу ИТ-отделов, которые могут сконцентрировать всё внимание на своей основной деятельности», – отметил Филипп Шредер, руководитель отдела продуктовой стратегии и управления Konica Minolta Business Solutions Europe.

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