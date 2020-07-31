«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» на заводе по производству алкоголя

«Гэндальф» внедрил электронный архив документов на заводе «ИнвестПартнер», который занимается производством алкогольной продукции. «ИнвестПартнер» расположен в Тульской области. С начала 2020 г. на заводе стали работать с программным обеспечением «Скан-Архив», которая является разработкой компании «Гэндальф». Программа считывает реквизиты или специальные штрих-коды входящей и исходящей бумажной документации, распознает их и прикрепляет скан-копии к карточкам в базе «1С». Благодаря этому сканы любых документов можно находить в один клик прямо в базе и контролировать возврат документов от контрагентов с помощью специального отчета.

Сейчас «Скан-Архивом» активно пользуются бухгалтерия и отдел продаж, а также те сотрудники «ИнвестПартнера», кто непосредственно занимается реализацией продукции. Также в базу «Скан-Архива» постепенно переносят документы из бумажного архива за 2019 г.