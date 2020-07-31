Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» на заводе по производству алкоголя

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

«Гэндальф» внедрил электронный архив документов на заводе «ИнвестПартнер», который занимается производством алкогольной продукции. «ИнвестПартнер» расположен в Тульской области. С начала 2020 г. на заводе стали работать с программным обеспечением «Скан-Архив», которая является разработкой компании «Гэндальф». Программа считывает реквизиты или специальные штрих-коды входящей и исходящей бумажной документации, распознает их и прикрепляет скан-копии к карточкам в базе «1С». Благодаря этому сканы любых документов можно находить в один клик прямо в базе и контролировать возврат документов от контрагентов с помощью специального отчета.

Сейчас «Скан-Архивом» активно пользуются бухгалтерия и отдел продаж, а также те сотрудники «ИнвестПартнера», кто непосредственно занимается реализацией продукции. Также в базу «Скан-Архива» постепенно переносят документы из бумажного архива за 2019 г.



Другие материалы рубрики

В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК

Впервые в истории упала выручка Google

«Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов

Qiwi создала сервис, который ищет утечки исходного кода в интернете

У «Ангстрем-Т» отобрали два завода

В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live