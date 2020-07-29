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Спецпроекты

Sabre и Mindsay создали чат-бота для автоматизации и улучшения качества обслуживания путешественников

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Компании Mindsay и Sabre Corporation объявили об официальном запуске решения по автоматизации клиентского обслуживания для авиакомпаний, онлайн-агентств и TMC.

Виртуальные агенты Mindsay полностью совместимы с Sabre API, что позволяет им автоматически отвечать на различные запросы: от часто задаваемых вопросов до создания комплексных бронирований. Это единственная диалоговая система, которая бесшовно интегрируется с Sabre.

Эта интеграция позволяет туристическим компаниям автоматически обрабатывать до 70% запросов путешественников, что значительно сокращает объем звонков и обращений в чат. Большинством стандартных вопросов занимаются боты, а агенты могут сосредоточиться на решении наиболее срочных и сложных ситуаций клиентов. Благодаря интеграции с такими платформами, как Zendesk, Salesforce, Intercom и Genesys, решение Mindsay позволяет агентам легко подключаться и выходить из чатов, обеспечивая эффективное и безупречное обслуживание.

Европейская туристическая компания Kilroy первой начала использовать Mindsay, Sabre и Zendesk для автоматизации обработки различных запросов путешественников, включая: внесение изменений и отмену авиабилетов, формирование соответствующих запросов на возврат, предоставление статуса рейса, информации о регистрации и доступа к посадочным талонам, а также ответы на часто задаваемые вопросы о норме провоза багажа, ограничениях в поездках и по другим темам.

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