«Мегас Вендинг» автоматизировал критические бизнес-задачи с помощью Okdesk

Благодаря внедренной help desk системе компания «Мегас Вендинг» сократила общее время простоя сломанных вендинговых автоматов, оптимизировала процессы перевозки и установки торгового оборудования. Компания планирует уже в самом ближайшем будущем перейти к проактивному устранению неисправностей за счет интеграции Okdesk с собственной системой телеметрии.

До внедрения специализированной системы технической поддержки специалисты и мерчендайзеры «Мегас Вендинга» фиксировали свою деятельность через общие чаты в WhatsApp. По мере развития бизнеса посредством мессенджера стало невозможно контролировать выполнение заявок, оптимизировать распределение обращений по выездному сервису и оценивать работу каждого сотрудника. Случались и потери обращений.

Для оптимизации процессов, связанных с установкой и обслуживанием кофейных и снековых автоматов, «Мегас Вендинг» внедрил специализированную систему выездного обслуживания Okdesk.

С помощью help desk системы были автоматизированы критичные бизнес-задачи для компании. Это и оперативная фиксация поломок оборудования посредством мобильного приложения, и подготовка торговых автоматов к первичной установке или перевозке на новый адрес за счет формирования в автоматическом режиме заявки по соответствующему бизнес-процессу.

Автоматизация затронула и критичные бизнес-задачи, связанные с арендой настольных кофемашин и заменой их расходников.

Кроме того, был автоматизирован учет всех сервисных заявок, создана единая база по клиентам, их адресов и обслуживаемого оборудования. Таким образом, специалистам компании стало удобнее отслеживать заявки, просматривать историю работы по каждому вендинговому автомату и принимать важные для бизнеса решения.

Мобильное приложение позволяет автоматизировать фактически всю работу выездных сотрудников «в полях»: оперативное получение заявок, планирование маршрута до адреса поломки, фиксация всех активностей и факта выполнения работ.

Благодаря Okdesk в «Мегас Вендинге» получают актуальную информацию о местоположении сотрудников, контролируют и оценивают их работу. В частности, отслеживают время, которое сотрудники тратят на дорогу к месту установки автоматов. Это помогает руководителям понять, насколько грамотно выстроена логистика.