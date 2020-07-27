Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор»

GS Group получила заключение лаборатории «Тестприбор» о тестировании уникальной разработки холдинга — водно-щелочного суперконденсатора на основе наноуглеродной ткани. Испытания, которые продолжались на протяжении почти 2,5 месяцев, подтвердили соответствие устройства техническим характеристикам, заявленным производителем.

Суперконденсаторы — элементы накопления электроэнергии, которые, в отличие от электрохимических аккумуляторов, практически мгновенно заряжаются и отдают электроэнергию, кратковременно компенсируя мощности в десятки мегаватт. Они работают в более широком диапазоне температур (-60… +125 °С и выше) без обслуживания в течение всего срока службы — не менее 15 лет. Циклы заряда и разряда устройств — не меньше 100 000 раз без значительного ухудшения характеристик, в отличие от 7 500 циклов для Li-Ion-аккумуляторов.

Устройство тестировалось по ряду параметров, в том числе: номинальная емкость 25,72 Ф, внутреннее сопротивление 0,0259 Ом, удельная емкость 2,27 Ф/кв. см, удельное сопротивление 0,293 Омквсм, максимальный пиковый ток 530 А, накопленная энергия 18,52 Втч, накопленная энергия 66 кДж, максимальная мощность 50 кВт, последовательная индуктивность 40 мкГн.

«Официальное подтверждение соответствия заявленным характеристикам позволяет нам перейти на новый этап внедрения технологии, а именно к реализации конкретных продуктовых решений. Уже есть наработки и интерес к проекту со стороны сетевых и генерирующих компаний, производителей лифтового оборудования и электрической спецтехники, систем генерации электроэнергии на базе возобновляемых источников. Устройства также эффективно интегрируются в разнообразные централизованные источники аварийного и бесперебойного питания, например, в медицинских учреждениях, производственных предприятиях, узловых телекоммуникационных объектах», — сказал директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков.

Суперконденсаторы и накопители GS Group — результат многолетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области наноуглеродных материалов. Суперконденсаторы обладают возможностью аккумулировать больший заряд и обеспечивать высокую скорость отдачи электроэнергии — от 0,3 секунды. GS Group разрабатывает и производит суперконденсаторы и накопители с двойным электрическим слоем в инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект холдинга в г. Гусеве Калининградской обл.). Суперконденсаторы и накопители GS Group имеют два типа электролитов: водно-щелочной и водно-солевой. В отличие от органических электролитов, которые используются в большинстве представленных на мировом рынке устройств, водные — экологичные, пожаро- и взрывобезопасные. Благодаря этому суперконденсаторы и накопители GS Group безопасны для здоровья людей и окружающей среды и не требуют специальных условий для утилизации. Водный электролит превосходит органические по проводимости и в сочетании с углеродным наноматериалом обеспечивает высокую скорость работы устройства.

Особая конструкция ячеек суперконденсаторов и накопителей вместе с модулем силовой электроники разработки GS Group позволяют выравнивать электрическое напряжение на элементах батареи и стабилизировать выходные характеристики тока и напряжения. Использование неметаллических электродов собственной разработки решает проблему коррозии и значительно снижает стоимость устройства.

Все компоненты суперконденсаторов и накопителей GS Group разрабатываются и производятся в России из отечественного сырья и имеют невысокую себестоимость. Устройства не зависят от добычи редкоземельных металлов.