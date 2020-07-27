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Агрохолдинг «УК АСБ-Агро» подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз

Безопасность Стратегия безопасности Техническая защита Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

«Ростелеком» реализовал проект по информационной безопасности для агрохолдинга «УК АСБ-Агро», одного из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Сотрудники компании подключили клиенту сервис по защите от сетевых угроз (UTM), который обеспечивает комплексную защиту периметра инфраструктуры всего предприятия. Он является частью экосистемы сервисов кибербезопасности Solar MSS и управляется командой специалистов коммерческого центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

Обычно для защиты от сетевых угроз необходимо внедрить целый комплекс средств защиты — антивирусный шлюз, межсетевой экран, систему обнаружения вторжений, веб- и спам-фильтры. Часто компании используют продукты от разных разработчиков, плохо взаимодействующие между собой и требующие высокой квалификации специалистов, которые будут их эксплуатировать – настраивать и обновлять. Наличие филиальной сети дополнительно усложняет задачу — применение единых политик безопасности становится практически невозможным.

С помощью сервис Solar MSS UTM «Ростелеком» решил задачи агрохолдинга по защите от киберугроз, избавив заказчика от всех проблем, связанных с «типовым» проектом. Для подключения сервиса необходимо лишь установить в инфраструктуре орагнизации компактное телекоммуникационное оборудование CPE (Customer Premises Equipment), что занимает не более одного дня. Далее техническую поддержку и обновление сервиса в режиме 24х7 обеспечивают специалисты по кибербезопасности «Ростелеком-Солар».

«На территории Ставропольского края это один из первых проектов по кибербезопасности от “Ростелекома”. Его реализация позволила обеспечить крупное предприятие с филиальной сетью комплексом информационной безопасности, которое предотвращает хакерские атаки и заражение вредоносным ПО, централизует управление функциями защиты. При этом расходы на использование сервиса гораздо ниже, чем на приобретение аналогичных систем в собственность. Кроме того, затраты на сервис – операционные, а не капительные, и они всегда более управляемы. У компании нет необходимости обучать персонал или нанимать дополнительный – за эксплуатацию решения отвечают специалисты Solar JSOC», – сказал Мурад Айдемиров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

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