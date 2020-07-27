ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК

ABC Consulting, подразделение компании «Норбит» (входит в группу «Ланит») по внедрению HR-систем, завершило проект по интеграции систем управления персоналом SAP SuccessFactors и SAP Human Capital Management (SAP HCM) в «Новолипецком металлургическом комбинате» (НЛМК). Также в ходе проекта, который был выполнен с помощью инструмента интеграции корпоративных систем SAP CPI, был обновлен и доработан функционал обеих систем с целью повысить эффективность кадровых процессов на предприятиях НЛМК.

В Группе НЛМК инструменты SAP HCM и SAP SuccessFactors используются для организации таких ключевых процессов как оплата труда, подбор персонала, оценка сотрудников, управление результативностью и вознаграждением. Всего централизованной системой управления персоналом пользуются около 50 тыс. пользователей.

Настройка интеграционных потоков позволила системам обмениваться данными, влияющими на процесс оценки результативности и расчет итоговой суммы премии. В функциональном блоке «Основные данные сотрудника» (SAP HCM) был настроен инструмент массовой загрузки атрибутов системы «Управление эффективностью» для штатной должности и сотрудника, автоматизирован расчет премии на основе показателей эффективности, а также повышен уровень мониторинга изменений данных сотрудников, влияющих на оценку целей.

В функциональном блоке «Управление эффективностью» (SAP SuccessFactors) доработка системы коснулась унификации и сокращения маршрутов согласования целей, а также адаптации основных объектов системы (форм оценок и плана целей) к новому регламенту ведения бизнес-процесса.