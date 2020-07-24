Загорский трубный завод запускает «Цифровой склад»

Загорским трубным заводом введен в промышленную эксплуатацию первый этап программы «Цифровой склад». В рамках него оцифрован учет готовой трубной продукции на территории складского комплекса предприятия. Партнером по внедрению решения стала компания KPBS. Разработка решения заняла 4 месяца, после чего была проведена стадия опытной эксплуатации.

Система подразумевает QR-маркировку каждой единицы готовой продукции на финальной стадии производства – контроле качества, и до передачи трубы на склад адресного хранения. При этом возможностью считывания данных с кода обладают специальные мобильные сканеры, которыми снабжены все сотрудники, занятые в отгрузке готовой продукции и при инвентаризации склада. QR-код содержит всю необходимую информацию о продукте, включая сертификаты качества и подробные данные о статусе данной единицы готовой продукции в системе.

Помимо этого, в систему «Цифрового склада», которая на данный момент интегрирована в текущую единую MES-систему предприятия, в режиме реального времени заносится информация об отгрузке трубы, что позволяет оперативно отслеживать статус отгрузки продукции, а также тип отгрузки – автотранспортом, полувагоном или трубовозом. В системе автоматически формируется электронный упаковочный лист, что также позволяет оперативно организовать процессы отгрузки и логистики. Более того, система «цифрового склада» интегрирована через систему АСУ ТЛ с железнодорожной системой «Этран». Таким образом достигнута возможность формировать не только внутренние отгрузочные документы при сканировании единицы продукции и ее отправке, но и документы, требуемые для передачи загорской трубы на сеть РЖД.

В настоящее время работы по расширению системы «Цифровой склад» находятся в стадии реализации. Планируемый срок тотальной цифровизации складского хозяйства ЗТЗ – весна 2021 г.