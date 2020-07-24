Группа ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинской документации в Перми

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) реализует проект по голосовому заполнению медицинских протоколов в Перми. Пермская краевая клиническая больница стала первым медицинским учреждением на территории региона, где работает такое решение. Запланировано масштабирование проекта и применение интеллектуальных речевых технологий и в других медицинских учреждениях Перми и Пермского края.

В основе решения — Voice2med, продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет врачу в режиме реального времени заполнять медицинские документы голосом. При осмотре пациентов или проведении лабораторного исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Качество распознавания речи и возможность подключения тематических языковых моделей обеспечивает наличие по окончании осмотра или исследования полностью заполненного медицинского документа, требующего минимум исправлений.

В патологоанатомическом отделении Краевой клинической больницы было успешно проведено тестирование Voice2med. На протяжении шести месяцев врачи использовали технологию при описании макроскопических и микроскопических исследований.

«Наш продукт Voice2med корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97-98%. Голосовое заполнение медицинской документации позволяет экономить более 20% времени врача, существенно повышает качество заполнения протоколов. Современный голосовой интерфейс является естественным и интуитивным, помогает нецифровым медицинским работникам преодолеть сложности в освоении компьютерной техники, а цифровые специалисты подчеркивают его технологичность. Voice2med позволяет решить целый комплекс задач, в том числе помогает в ситуациях со специфическим врачебным почерком, а также улучшить эргономику рабочих мест. Решение уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в 35 медицинских учреждениях Мордовии», – сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

«Пилотный проект показал высокую эффективность голосового заполнения медицинских протоколов и признан успешным. Документирование процесса макроскопического и микроскопического исследований, подготовка медицинских документов отнимает значительную часть времени, отведенного для анализа полученной информации. Решение Voice2med позволяет сосредоточиться на исследованиях, а не на документах, одновременно повышая скорость работы специалиста, качество фиксируемой информации и эффективность ее анализа», – отметил Анатолий Касатов, главный врач ГБУЗ ПК «Пермской краевой клинической больницы».

