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NetApp объявила о расширении унифицированной партнерской программы

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

NetApp объявила об обновлении своей унифицированной партнерской программы, направленной на поддержку деятельности партнеров, усиление их бизнес-возможностей и развитие моделей. NetApp упростит и расширит отмеченную премиями программу, чтобы обеспечить единый пользовательский опыт, поддержать процессы цифровой трансформации заказчиков, повысить прибыльность партнеров и помочь в создании предсказуемых условий для ведения бизнеса.

«Наши заказчики ищут не просто партнеров, а экспертов отрасли, которые помогут им разработать и успешно реализовать их проекты цифровой трансформации, — отметил Крис Ламборн (Chris Lamborn), руководитель NetApp по партнерским программам. — Поэтому в текущем финансовом году мы будем отмечать партнеров по их способности продавать, внедрять и поддерживать решения на основе технологий NetApp в тех областях, которые ускоряют процессы цифровой трансформации в среде гибридного мультиоблака».

Обновления программы в 2021 финансовом году будут включать.

Упрощение: NetApp стандартизирует контракты и соглашения, переработает правила и политику сотрудничества и будет предлагать меньшее количество программ, сделав их более целевыми и основанными на сделках, а также начнет предлагать программы возмещения, направленные на стимулирование роста компаний.

Расширение: NetApp предоставит партнерам уровня Registered больший доступ к информации, коммуникациям и обучающим материалам. Также в программу будет включены партнеры Cloud First, а для облачных партнеров и сервис-провайдеров станут доступны обучающие программы NetApp Learning Services. Наконец, компания также обновит и расширит специализации, добавив новый контент, например SAP и XaaS (anything as a service, все как сервис).

Инвестирование: NetApp продолжит инвестировать в инструменты по упрощению и совершенствованию бизнес-планирования и управления стимулированием для партнеров. Компания будет предлагать бóльшие выплаты по программе New Account Incentive Program, а также ускорит выплаты компенсаций с помощью программы Run2NetApp Incentive Program. Наконец, компания запустила новую прогрмму Tech Refresh Incentive Program, которая поможет партнерам извлечь максимум из уже применяемых решений NetApp.

Дифференциация: теперь NetApp будет классифицировать партнеров по уровням Registered, Gold, Platinum и Star. Программа будет демонстрировать партнеров с четкими специализациями, выделяя тех, кто предоставляет услуги в ключевых областях, включая XaaS, внедрение, поддержку, облачную инфраструктуру, гибридные облака, и конвергентные инфраструктуры.

«Наши клиенты выбирают партнеров для поддержки цифровой трансформации, в первую очередь, на основе дифференциации и упрощения, — сказала Дебора Баннворт (Deborah Bannworth), старший вице-президент по партнерским альянсам, внутренним продажам, поддержке продаж и услуг в Sirius, компании-партнере NetApp. — Унифицированная партнерская программа от NetApp поможет нам продемонстрировать заказчикам конкретные плюсы сотрудничества и позволит удовлетворить их запрос на цифровую трансформацию, при этом помогая нам расширять и развивать нашу экспертизу в отрасли».

Упрощенный, ориентированный на партнеров подход NetApp позволяет компании развиваться и достигать целей с помощью портфолио гибридных облачных дата-сервисов и решений по управлению данными. Эти портфолио и партнерская программа помогут компаниям решать вопросы заказчиков и инвестировать в достижение ключевых бизнес-результатов вне зависимости от местоположения их данных.

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