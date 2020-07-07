«Билайн бизнес» подключается к платформе «Росинфра»

Бизнес-подразделение «Вымпелкома» «Билайн бизнес» и АНО «Национальный Центр ГЧП» подписали соглашение о намерениях по развитию платформы «Росинфра». В качестве партнера платформы «Билайн бизнес» будет предлагать инновационные решения и содействовать запуску проектных инициатив в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) в ИT-сфере.

«Билайн бизнес» также планирует принять участие в антикризисной программе поддержки регионов, запущенной ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП. Совместная работа будет направлена на повышение качества инфраструктурных проектов с информационно-телекоммуникационным компонентом, реализуемых с привлечением частных инвестиций, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни россиян.

Подписанное соглашение предполагает активное вовлечение компании в реализацию инфраструктурных проектов на принципах ГЧП. В частности, речь идет о перспективных проектах ГЧП на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Помимо участия в качестве инвестора таких проектов, компетенции компании также помогут повысить качество проектных инициатив в сфере ИT, которые регионы размещают на платформе «Росинфра» для прохождения блиц-экспертизы и поиска партнеров.

Также в рамках соглашения стороны проведут пилотную апробацию технологий Больших данных для оценки спроса на планируемые инфраструктурные объекты, что позволит Национальному Центру ГЧП более качественно структурировать проекты в регионах. У подписчиков платформы «Росинфра» сформируется пул инфраструктурных объектов, созданных с использованием механизмов ГЧП. Затем с использованием технологических решений «Вымпелкома» будет проведена укрупненная оценка потенциального потребительского спроса на данные объекты. По итогам пилота Национальный Центр ГЧП и «Вымпелком» планируют сформировать и предложить инфраструктурному рынку продуктовое решение для маркетингового анализа потенциальной загрузки объектов инфраструктуры, базирующееся на технологиях больших данных.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по развитию корпоративного бизнеса, отметил: «Предоставление экспертизы и возможностей бизнеса по запросу федеральных или региональных органов власти – это устойчивый тренд и перспективная форма сотрудничества, где выигрывают все задействованные стороны. Государственно-частное партнерство обладает огромным потенциалом в части реализации инфраструктурных проектов, обеспечивая поступательное экономическое развитие регионов. Наибольшая синергия важна там, где государство и бизнес имеют взаимовыгодные интересы, но не могут эффективно действовать в одиночку.»

Павел Селезнев, генеральный директор АНО «Национальный Центр ГЧП», сказал: «Партнерство с таким крупным ИT-игроком как «ВымпелКом» является стратегически важным как для развития платформы «Росинфра», так и в целом для рынка инфраструктурных проектов. Технологические компетенции «ВымпелКома» помогут усилить ИT-составляющую платформы и усовершенствовать ее функционал, предложить новые уникальные продукты пользователям Платформы, а позиция компании в качестве одного из ключевых инвесторов в сфере телекоммуникаций позволит стартовать новым инфраструктурным проектам в сфере ИT. В частности, в рамках антикризисной программы поддержки регионов, которую мы запустили в мае совместно с ВЭБ.РФ, к нам уже начали поступать инициативы по созданию ИT-инфраструктуры, которые потенциально могут быть интересны Билайну».

Сегодня «Билайн бизнес» активно участвует в развитии инфраструктуры телекоммуникаций, а также безопасной и комфортной городской среды за счет успешного применения технологий искусственного интеллекта.

Эта деятельность охватывает заметную часть российских городов: так, в прошлом году представители компании заключили ряд соглашений о развитии инфраструктуры с 13 субъектами РФ. Билайн также стал первым оператором, предоставившим широкополосный канал передачи данных на Ямальском полуострове, а затем и на Гыданском полуострове в ЯНАО, став пионером по развитию сети связи в Заполярье. Теперь, в качестве партнера Национального Центра ГЧП, компания сможет масштабировать собственные наработки и опыт по всей стране.