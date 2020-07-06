«Витте Консалтинг» представил новый сервис по управлению корпоративными данными

«Витте Консалтинг», фокусирующийся на разработке и внедрении цифровых технологий для решения бизнес-задач в сфере управления производственными и информационными активами, продолжает последовательно расширять и деятельно развивать как приоритетное направление, связанное с управлением данными.

Опираясь на основные принципы инфономики – дисциплины, теории и области знаний, которая утверждает экономическую значимость информации, – команда «Витте Консалтинг» рассматривает корпоративную информацию как актив и предлагает заказчикам спектр перспективных услуг, нацеленных на оптимизацию процессов управления данными. Эти сервисы создаются с использованием наработанных специалистами компании методологических подходов к развитию информационной зрелости предприятий на базе EIM (Enterprise Information Management – управление корпоративными данными), в частности IAM (Information Asset Management – управление информационными активами), и на основе стека собственных и партнерских технологических решений в области больших данных.

В начале лета 2020 г. «Витте Консалтинг» представил новый сервис, позволяющий существенно расширить уже реализованные возможности управления корпоративной информацией за счет использования внешних данных. Одно из наиболее важных преимуществ сервиса – встроенная возможность автоматизированного мониторинга и анализа действий, связей и признаков риска в поведении аккаунтов пользователей социальных сетей.

Новая функциональность позволяет формировать аналитические срезы, свидетельствующие об актуальной ценности как существующих, так и потенциальных информационных активов с точки зрения их востребованности, наличия или отсутствия аналогов, а также способствует существенному снижению вероятности их утечки или утраты. При этом в процессе мониторинга социальных сетей информационные активы остаются в рамках корпоративных хранилищ и не подвергаются рискам, связанным с необходимостью их использования в качестве источника поисковых шаблонов.

Команда «Витте Консалтинг» непрерывно дорабатывает, совершенствует и пополняет за счет разработки новых модулей и услуг сервисно-продуктовую линейку компании, в том числе в направлении управления данными. И тем самым расширяет потенциальные возможности заказчиков по измерению, управлению, а в перспективе и монетизации корпоративной информации как актива, включая извлечение из данных необходимых знаний и создание благодаря этому дополнительной ценности для бизнеса.