Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок

Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок. Обновление в комплексе решений Generix Supply Chain Execution затронуло складские и транспортные операции, а также дополнило возможности обработки данных о клиентах в режиме реального времени.

Производители, дистрибьюторы и логистические операторы пребывают в постоянном поиске новых способов оптимизации цепей поставок. Возросшая в последнее время активность в логистике создает повышенную нагрузку на склады и транспортную инфраструктуру, что мотивирует компании непрерывно искать баланс между наращиванием скорости обработки заказов и сокращением расходов. Сегодня эффективное управление этими процессами немыслимо без облачных вычислений, алгоритмов моделирования и интеллектуального анализа данных.

Generix Group с 2009 года развивает свой продуктовый портфель в рамках облачной стратегии. На сегодняшний день все без исключения решения Generix для цепи поставок предоставляются по модели SaaS (ПО как услуга). Облачные решения позволяют быстро обрабатывать большие объемы информации из неоднородных источников, за счет чего программные продукты в режиме реального времени получают дополнительные ресурсы и новые сценарии применения.

Для пользователей SaaS-платформы Generix Supply Chain Hub стали доступны 3 новых сервиса. Generix Data Power: комплекс решений, позволяющий эффективно оперировать с большими данными, строить и/или получать аналитику, таким образом повышая эффективность цепочки поставок.

WMS Pilotage: сервис, обеспечивающий своевременное информирование по ключевым показателям склада, для оперативного принятия решений в работе склада.

Supply Chain Visibility (SCV): решение для управления транспортными потоками, позволяющее контролировать цепь поставок с помощью оцифровки всех действий.

Разработки позволяют создавать новые прикладные сервисы для планирования и поддержки принятия решений, дополняя WMS и TMS от Generix. Всесторонний анализ производительности Data Power, мониторинг в реальном времени всех операций от склада до транспортировки, осуществляемый WMS Pilotage, и прослеживаемость благодаря SCV, открывают доступ к новым возможностям моделирования воздействия и затрат для принятия оперативных решений в режиме реального времени; оптимизации выбора структуры хранилища, организации, ресурсов, модели планирования; прогнозирования объёмов и грузоподъёмности; прогнозирования дефицита ресурсов.

Анализ данных реализован с помощью алгоритмов моделирования и оптимизации, основанных на искусственном интеллекте. Ядром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых сервисов стала внутренняя лаборатория Generix DataLab, где отраслевые специалисты и дата-инженеры работают вместе с бизнес-экспертами.

«Generix Group является пионером SaaS в управлении цепочками поставок, и более 12 лет мы успешно и целенаправленно работаем в этом направлении. Это служит фундаментом для созданий новых услуг и решений для повышения эффективности цепей поставок в меняющихся условиях. Возможности облаков в сочетании с интеллектуальным анализом данных выступают основой конкурентоспособности и устойчивого развития наших клиентов», - сказал Жан-Шарль Деконнинк, президент Generix Group.

«Российские клиенты, среди которых ведущий 3PL-оператор и крупная торговая сеть, одни из первых в мире испытали новое поколением услуг Generix. Благодаря возможностям сервиса Data Power, они оперативно получают данные выгрузки для последующей BI-аналитики на своей стороне, создавая таким образом Data Lake логистических данных», - отметил Жислан Ватело, генеральный директор Generix Group Vostok.

Возможности Data Power охватывают широкий функционал. Доступ к данным: 3 режима доступа – для чтения данных в режиме онлайн, передачи оперативной информации в системы третьих сторон, и анализа данных инструментами BI-аналитики.

Отчетность: набор отчетов для измерения эффективности операций по управлению складом на основе бизнес-стандартов.

Аналитика Big Data: выявление факторов, влияющих на производительность, с помощью алгоритмов моделирования и оптимизации, основанных на искусственном интеллекте.

Хранилище данных: сохранение исторических данных для возможных будущих задач, которые еще не определены.

Data Power облегчает использование данных, предлагая защищенный доступ к реплицированным и локализованным данным в Generix Cloud, регистрацию реплицируемых данных в облачном решении или клиентской инфраструктуре, форматирование данных для целей анализа и отчетности.