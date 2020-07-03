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Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud

Интеграция Инфраструктура Облака Маркет

Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud.

«Палфингер Кран Рус» является эксклюзивным представителем на территории России и стран СНГ производителя кранов-манипуляторов Palfinger. Компания последние пять лет размещала «1С» в облаке одного из провайдеров, которое со временем перестало удовлетворять потребностям бизнеса. В результате руководство приняло решение о смене поставщика услуг.

При выборе провайдера «Плафингер» исходила из трех основных критериев: надежный центр обработки данных, высокий уровень качества сервиса, а также наличие глубоких компетенций по развертыванию и технической поддержке высоконагруженных серверов «1С: Предприятие». Проведя исследование рынка, «Палфингер» остановилась на облачном провайдере Lancloud, который в полной мере удовлетворял всем обозначенным критериям.

Облако Lancloud размещается в ЦОДe Datapro с полной сертификацией TIER-III Design, Facility и Operations. Компания Lancloud является сертифицированным поставщиком облачных сервисов на базе продуктов «1С: Предприятие», а также предоставляет высокий уровень SLA с финансовой гарантией доступности 99,9%.

В процессе миграции было принято решение не переносить все имеющиеся виртуальные серверы и не тащить за собой все старые «болячки», а развернуть новую инфраструктуру «1С» «с нуля» и затем перенести всю информацию из старого облака. Специалисты Lancloud развернули новые кластеры «1С» и SQL Server на базе новейших серверных платформ с процессорами Intel Xeon Scalable Gold второго поколения с частотой 4 ГГц. Развернули фермы терминальных и веб-серверов, настроили удаленный доступ, как с возможностью подключения толстым клиентом через RDP, так и с помощью тонкого клиента и через браузер. Все виртуальные серверы были защищены виртуальным межсетевым экраном на базе Mikrotik, а также reverse-proxy-серверами на базе Microsoft IIS ARR. После развертывания инфраструктуры в минимально короткий срок были перенесены непосредственно базы «1С».

За счет использования современных высокопроизводительных процессоров «Палфингер» увеличила скорость работы «1С», одновременно сократив стоимость услуг, а также повысила надежность и уровень технической поддержки.

«Мы получили прирост производительности при меньших ресурсах по сравнению с нашим предыдущим партнером», – отметил Игорь Плотников, директор по информационным технологиям компании «Палфингер Кран Рус».

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