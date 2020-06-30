Приложение Xerox Team Availability App поможет управлять гибкой рабочей средой

Xerox объявила о запуске приложения Xerox Team Availability App. Это решение позволяет организациям отслеживать доступность и местонахождение персонала, быстро внедряется и действует в режиме реального времени. Понимать, где находятся сотрудники и работают ли они, критически важно для управления гибкой средой, в которой растёт доля гибридной занятости с подключением из офиса и из дома.

Компании активно поддерживают применение технических решений в области гибридной занятости и инвестируют в них. Недавнее глобальное исследование бизнеса, проведённое по заказу Xerox, показало, что 58% респондентов планируют в следующем году изменить политику работы из дома. Этот новый этап освоения гибридной занятости выявил технические пробелы, и компании стали наращивать инвестиции в решения для дистанционной работы (55%) или в сочетание удалённых и офисных ресурсов (40%).

«Управление распределённой рабочей силой во время продолжающейся пандемии — это уникальный вызов, с которым раньше не сталкивалась ни одна организация, — отметила Джоанн Коллинз Сми, исполнительный вице-президент, коммерческий директор и директор по работе с СМБ и каналом Xerox. — Компаниям необходимо видеть, кто из сотрудников доступен и в каком месте, чтобы принимать лучшие решения при распределении ресурсов и задач. Новый инструмент в режиме реального времени даёт эту информацию руководителям с территориально распределённым персоналом».

В отличие от других средств учёта присутствия, которые подключаются к ИТ-инфраструктуре и внедряются неделями, Xerox Team Availability App можно запустить всего за несколько часов. После интеграции приложение поставляет авторизованным пользователям настраиваемые и защищённые от посторонних глаз потоки данных, которые помогают принимать стратегические решения. Xerox внедряет приложение во всех своих структурах, управляя поэтапным безопасным возвращением сотрудников на рабочие места в соответствии с планом Path Forward. Компания использует приложение для того, чтобы проводить ежедневную проверку персонала на предмет возможного воздействия COVID-19.

Престижный Imperial NHS Trust (Великобритания) стал первой организацией, которая осуществила пробный запуск Xerox Team Availability App. С помощью приложения траст отслеживает в разгар пандемии статус работников служб жизнеобеспечения в собственных подразделениях и на новых площадках.

«Поставщику услуг здравоохранения важно знать, какие медицинские специалисты доступны для ухода за больными, и это ещё более актуально в период пандемии, — сказала Линда Уоттс, руководитель проекта объединённых клинических систем в Imperial NHS Trust и Chelsea & Westminster NHS Foundation Trust, руководитель отдела медицинской документации в Imperial College Healthcare NHS Trust. — Приложение Xerox Team Availability App было развёрнуто с молниеносной скоростью, и теперь мы в режиме реального времени получаем обновления о доступности персонала. В результате мы всегда уверены, что о наших пациентах позаботятся».

Xerox Team Availability App — это SaaS-решение, соответствующее Общему регламенту по защите данных (GDPR). Приложение распространяется по подписке, что позволяет потребителям приобретать его только на тот период, когда оно необходимо. Xerox Team Availability App можно загрузить в App Store и Google Play Store. На данный момент приложение доступно на рынке США и некоторых стран Европы.