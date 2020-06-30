«Балтика» ускорила наем сотрудников с помощью Potok.io

Облачные технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью системы управления кандидатами (ATS) Potok.io холдинга Talenttech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом установленная система — это стандартный модуль, гибко настроенный под процессы компании.

В результате скорость подбора составила 86% (считается по формуле: количество закрытых вакансий в нормативный срок разделить на количество всех закрытых вакансий за этот период); качество подбора составило 90% (количество сотрудников, которые проработали менее шести месяцев, разделить на всех сотрудников, которые были приняты шести месяцев назад).

«В штате нашей компании более 9 тыс. сотрудников, и только в 2019 г. было закрыто 1869 вакансий. Автоматизация процессов для такой крупной производственной компании — задача первой необходимости. С помощью Potok нам удалось создать единое рабочее пространство, доступное в любое время в любом месте», – сказала Анастасия Кишкина, специалист по автоматизации процессов в компании «Балтика».

Особенность внедрения заключалась в том, что большая часть сотрудников компании –– около 5 тыс. человек –– работает вне офиса и имеет ограниченный доступ к компьютеру.

С помощью облачного решения удалось обеспечить: доступ для всех, кто работает с вакансией: рекрутер, заказчик, нанимающий менеджер; различные права доступа для пользователей системы; настройку и контроль всех этапов подбора, перемещение по ним кандидатов; коммуникацию с кандидатами в системе, создание шаблонов писем; интеграцию с календарем и джоб-бордами, назначение собеседований и встреч; HR-аналитику по результатам подбора (выполнение KPI, источники, конверсия, время закрытия вакансий, анализ загрузки рекрутеров); прикрепление файлов к письмам, а также выгрузку данных в Excel; наличие автодействий.

«Для "Балтики" мы настроили базовый продукт под их пожелания и расширили возможности дополнительными модулями. Например, можно добавить анкету кандидата, интеграцию с кадровой системой или даже оценку кандидатов с помощью искусственного интеллекта Sever.ai», – сказала Александра Томашевская, главный исполнительный директор (СЕО) Potok.io.