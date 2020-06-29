IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP

EVYAP в сжатые сроки перешла в единую систему финансового учета на базе SAP. Проект позволил турецкому производителю бытовой химии (ARKO, FAX, DURU) сократить расходы на поддержку «1С» и оптимизировать трудозатраты сотрудников на обработку данных. Деятельность EVYAP в России стала более прозрачной для головного офиса компании.

Для управления бизнес-задачами в России EVYAP использовала две системы — «1С» и SAP. При этом бухгалтерский учёт вёлся только в «1С», что увеличивало время обработки данных на подготовку отчётности перед головным офисом. Это делало процесс непрозрачным для турецкого руководства, которое работает в SAP.

IBS, с 2016 года выступающая подрядчиком по сопровождению платформы SAP ERP в российском офисе EVYAP, cмогла выявить значительное расхождение в данных между 1С и SAP. Чтобы оптимизировать свою экономическую деятельность, турецкое руководство приняло решение о создании единого финансового учёта в SAP.

EVYAP было важно обеспечить сотрудникам бухгалтерии максимально комфортный переход к работе в единой системе. Для этого предстояло сохранить привычные сотрудникам способы обработки данных. Это привело к необходимости функциональных доработок в SAP ERP.

Работы планировалось осуществить за 11-12 месяцев в два этапа: окончательный перевод учёта по РСБУ из 1С в SAP и автоматизация ряда бизнес-процессов в SAP с целью упрощения пользовательской работы. Второй этап включал в себя актуализацию решений по учёту налога на прибыль и НДС, реализацию механизма автоматического формирования проводок по зарплате и другое.

В ходе выполнения проекта EVYAP потребовалось сократить срок реализации до семи месяцев. «Чтобы сократить сроки, мы привлекли на проект дополнительных специалистов, разбили этапы на небольшие задачи и выполняли их параллельно. Организовывались постоянные встречи экспертов IBS с ключевыми пользователями EVYAP для оперативного решения важных вопросов. Это позволило реализовать необходимые задачи в требуемые заказчику сроки и без увеличения конечной стоимости договора», — отметил Дмитрий Ивицкий, директор центра аутсорсинга SAP и 1С в IBS.

«Проект был завершён почти вдвое быстрее планируемого срока благодаря грамотно выстроенной работеIBS. Перевод учёта в единую систему и доработка системы SAP рядом функций позволила нам значительно сократить трудозатраты сотрудников на обработку данных. Нам удалось снизить расходы на сопровождение системы 1С, не увеличивая при этом затраты на поддержку SAP ERP. Такие изменения повышают доверие турецкого руководства к работе нашего представительства, так как сейчас у головного офиса есть доступ ко всем данным», — сказал Валентин Гаврилюк, руководитель отдела финансов в EVYAP.