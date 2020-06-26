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Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал виртуальный бизнес-смартфон

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Мэгис Казань» (резидент особой экономической зоны «Иннополис», филиал израильской компании «Privacy Software») представила виртуальный бизнес-смартфон с максимальной защитой корпоративных данных и коммуникаций. Приложение «Cubed mobile» — это решение по управлению мобильными устройствами. Система создает в телефоне защищенное рабочее пространство — виртуальную операционную систему, в которой есть мессенджер, автономная сеть без сим-карт и встроенный VPN.

В «Cubed mobile» все рабочие приложения, контакты и документы на устройстве хранятся внутри зашифрованной системы, гарантируя изолированность внутри «контейнера». Меры безопасности основаны на международных протоколах, стандартах и лучших практиках отрасли, таких как ISO/IEC 27001, стандарт для систем управления информационной безопасностью (ISMS) и ISO/IEC 27018. Система позволяет следить за тем, как используются данные компании на устройствах сотрудников. В случае утери сотрудником устройства или ухода из компании доступ к информации можно быстро восстановить или удалить с девайса.

Разработчики предусмотрели возможность по желанию клиента использовать WhatsApp и Telegram в приложении. «Совершать рабочие звонки и отправлять сообщения предлагается во встроенном мессенджере, что позволяет гарантировать абсолютную сохранность конфиденциальных данных, - сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Иннополис». – Исключена возможность доступа работодателя к личной информации сотрудника на его телефоне. Это выделяет «Cubed mobile» среди схожих продуктов и делает его уникальным».

Приложение работает на iOs и Android, доступно в AppStore и GoogleStore.



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