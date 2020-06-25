ПО
Как повысить производительность в 1,5-2 раза
Интеграция
Средний бизнес начал цифровизироваться со скоростью крупных корпораций
Бизнес
Российские компании окончательно ушли от бюрократии к гибкому управлению

Спецпроекты

Резидент «Сколково» запустил финансового помощника в пяти мессенджерах

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

TalkBank, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала и внедрила в пяти мессенджерах виртуального финансового помощника на основе искусственного интеллекта. Чат-бот «Баффет» отвечает на вопросы в Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber и ВКонтакте.

Виртуальный робот, названный в честь делового магната и миллиардера Уоррена Баффетта, способен анализировать конкретного пользователя и подбирать для него удобные способы управления личными средствами.

Михаил Попов, основатель и генеральный директор TalkBank, сказал: «Чтобы правильно распоряжаться деньгами, важно разбираться в теме финансов и не идти по пути к материальному благополучию вслепую. Мы запустили уникального онлайн-консультанта, который помогает управлять личными финансами, приводить их в порядок и учиться ведению бюджета. “Баффет” отвечает на вопросы во всех популярных мессенджерах, и это абсолютно безопасно. Информация, связанная с номерами карт, не используется напрямую. В мессенджерах не передается и не хранится информация о реквизитах карт, нельзя прочитать переписку и получить номер карты или увидеть ее код безопасности. Мы четко разделяем потоки информации, поэтому все данные клиентов защищены. TalkBank прошел аудит безопасности и получил сертификат соответствия PCI DSS».

Чат-бот «Баффет» помогает контролировать и оптимизировать расходы; анализировать траты, вести бюджет на заправках и станциях техобслуживания, оформлять страховку для путешествий, управлять долгами. Также он информирует об актуальном курсе валют.

«Баффет» постоянно обучается сам, а разработчики добавляют ему новые функции. Огромное достоинство «Баффета» – его доступность: он активен 24/7, без выходных и перерывов на обед. Для получения нужной информации достаточно иметь под рукой телефон.

Владимир Зеленин, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «Известно, что чем выше доход у человека, тем он внимательнее следит за своими финансами. Но даже при очень строгом учете остается оптимизационный потенциал. Личный онлайн-помощник удобен тем, что дает персональные рекомендации и учитывает все финансовые аспекты - ипотеку, регулярные платежи, долгосрочные цели. Важен и вопрос кибербезопасности - злоумышленникам проще проникнуть в банк, чем собирать разрозненные данные, используемые “Баффетом”».

Другие материалы рубрики

ВТБ запатентовал технологию проверки данных для микросервисных систем

Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок

Правительство призвали ввести персональную ответственность руководителей за закупку импортной электроники

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

«Мэйнфреймы навсегда». Почему проекты их замены часто заканчиваются неудачно

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live