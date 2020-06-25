ПИК закупил 3 тысячи лицензий системы мониторинга загруженности персонала и учета рабочего времени Crocotime

ГК ПИК с началом пандемии коронавируса приняли решение о расширении количества лицензий системы мониторинга загруженности и учета рабочего времени Crocotime компании «Инфомаксимум». Компания приобрела свыше 3 тыс. лицензий, увеличив число сотрудников, подключенных к системе, почти в два раза – это свыше 5 тыс. человек.

По словам руководителя проектов компании Алексея Белякова, занимающегося проектом «Удаленный сотрудник», режим работы «вне офиса» для части сотрудников ГК ПИК существует уже достаточно давно. Во многом это связано со спецификой работы как отдельных сотрудников, так и подразделений компании в целом. В связи с ростом объемов строительства и вводимого в эксплуатацию жилья и соответствующим ростом самой группы компаний, количество персонала, использующего удаленный режим работы, уверенно увеличивалось.

Будучи социально-ответственной компанией и следуя указам правительства по соблюдению карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, ГК ПИК перевел большую часть сотрудников, непосредственно не занятых на строительстве, на удаленную работу. Причем, компания еще до введения официальных мер российских властей запустила этот процесс, что позволило завершить его в кратчайшие сроки.

В ГК ПИК системой контроля деятельности сотрудников и используемой техники стал продукт российской компании разработчика «Инфомаксимум» – Crocotime. Алексей Беляков отметил, что при выборе системы ключевым требованием была простота настройки и внедрения в уже существующую ИТ-инфраструктуру. Интеграция с Active Directory существенно упрощает развертывание системы, особенно при большом количестве сотрудников. Ключевой алгоритм учета времени Crocotime функционирует без существенных технических сложностей. Система имеет привлекательную лицензионную политику и оперативную поддержку вендора по возникающим вопросам.

Crocotime компании «Инфомаксимум» предоставляет информацию по ключевым показателям сотрудника – текущая загрузка, включая переработки и недоработки, мониторинг используемых программ, отвлечений, табели. Используя данные показатели можно составить полноценную картину дня сотрудника в объеме, достаточном для принятия управленческих решений руководителями бизнес-подразделений. Так же одним из значимых эффектов явилось выявление несоответствий используемого ПО должности сотрудника и корпоративным стандартам.

В ГК ПИК рассматривают возможность дальнейшего перевода персонала на «удаленку», отмечая экономические аспекты, которые с одной стороны позволяют сократить затраты на офисную инфраструктуру, но с другой безусловно ведут к дополнительной нагрузке на ИТ-подразделения для обеспечения работоспособности и реализации новой функциональности.

Компания-разработчик «Инфомаксимум» отчиталась о росте продаж системы Crocotime в два с половиной раза, с начала пандемии. На удаленный режим эксперты помогли перейти более полусотне организаций из разных сфер экономический деятельности, расширив географию присутствия.