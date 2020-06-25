Informatica интегрировала свою платформу с облачными решениями SAP

Платформа для управления данными Informatica интегрирована с облачными решениями SAP для работы с данными и аналитики. Интеграция поможет оптимизировать внедрение решений SAP, включая Data Warehouse Cloud. Кроме того, разработана единая эталонная архитектура продуктов Informatica и SAP, которая ускорит внедрение комбинированных совместных решений. Появится возможность использовать платформу интеграции данных Informatica в рамках работы с приложениями SAP.

Благодаря новой интеграционной разработке эффективная аналитика охватит как ландшафт решений SAP, так и данные из внешних источников. Данные из внешних источников при этом будут перемещаться в SAP Data Warehouse Cloud с помощью Informatica Intelligent Cloud Services.

Кроме того, расширенная интеграция Informatica и SAP значительно укрепила партнёрство между двумя компаниями.

Президент SAP по направлению HANA и средств аналитики Геррит Казмайер отметил: «SAP Data Warehouse Cloud собирает разнородные данные в едином хранилище, помогая обеспечить безопасность, надёжность и семантическое разнообразие информации. В рамках своего партнёрства с Informatica мы работаем над углублением интеграции решений в целом. Это касается оптимизации на уровне данных, метаданных, а также – в части интеграции архитектур продуктов для помощи нашим совместным клиентам».

«Это партнёрство значительно улучшит возможности Informatica в области интеграции с решениями SAP. Оно станет частью целого ряда непрерывных инноваций, которые мы проводим в своей партнёрской экосистеме, чтобы помочь клиентам оптимизировать работу с данными, – сказал Амит Валиа, генеральный директор Informatica. – Благодаря лидирующим на рынке решениям Informatica и SAP дадут новый толчок дата-центричной цифровой трансформации у своих клиентов».