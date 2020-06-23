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«Контур» помог агентству «Авиа центр» сократить срок доставки документов до нескольких секунд

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Контур» внедрил в агентстве «Авиа центр» электронный документооборот на основе системы «Контур.Диадок».

Для агентства «Авиа центр» было важно сократить сроки передачи документов контрагентам до одного дня не только в Москве, но и в регионах, куда почтовые отправления могут идти более недели. В результате внедрения ЭДО эта цель была достигнута: срок доставки документов сократился до нескольких секунд. Отпала необходимость в возврате подписанных экземпляров, которая требовала времени и трудозатрат. У сотрудников теперь есть доступ к оригиналам документов сразу после того, как контрагент подпишет их электронной подписью.

Благодаря созданию электронного архива в «Контур.Диадоке» компания снизила затраты на хранение документов. Также существенно сократились расходы на их доставку. Документы перестали теряться как на стороне отправителя, так и на стороне получателя, а значит, уменьшилась нагрузка на бухгалтерию по дублированию бумажных экземпляров.

«Мы рассчитываем перейти к 100% сотрудничеству по ЭДО и существенно увеличить сумму экономии, — отметила Марина Комлева, руководитель отдела сопровождения клиентов агентства «Авиа центр». — Порой мы сталкиваемся с тем, что контрагенты опасаются переходить на новый способ обмена документами, безбумажный, но вместе с командой Контура нам удается показать партнерам эффективность перехода на новый формат сотрудничества и обучить основным навыкам работы в системе ЭДО. Электронный документооборот для нас — это взаимовыгодное сотрудничество, когда контрагенты помогают друг другу оптимизировать процессы, сокращать расходы и, как результат, повышать эффективность бизнеса».

«Для стопроцентного перевода контрагентов на ЭДО агентство «Авиа центр» работает сразу по нескольким направлениям совместно с отделом активации «Диадока». Сотрудники компании рассылают своим клиентам приглашения в сервисе и пишут электронные письма о переходе на ЭДО. На сайте компании можно найти подробную информацию о работе с электронными документами и пошаговую инструкцию, как подключиться и настроить роуминг. Силами Контура проводится обзвон контрагентов, чтобы помочь им начать работать в системе ЭДО. Также для клиентов компании создана посадочная страница с описанием возможностей электронного документооборота. Комплекс мероприятий помогает охватить максимальное число контрагентов и повысить эффективность от перехода на ЭДО», — сказала Ольга Кулагина, менеджер по развитию корпоративных клиентов «Контур.Диадока».

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