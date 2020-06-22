Система управления российскими видеоконтроллерами Depo Revision включена в Реестр отечественного ПО

Российская компания «Депо Компьютерс» создала новую программную систему управления для видеоконтроллеров линейки Depo Revision, которые разработаны в России с использованием современных технологий. Программное обеспечение Depo Videowall Configurator приказом Минкомсвязи России №272 от 9 июня 2020 г. включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реестровый номер 6786.

В портфеле решений «Депо Компьютерс» представлена линейка видеоконтроллеров Depo Revision, предназначенных для вывода информации на видеостены, составленные из множества стандартных электронных панелей и/или видеопроекторов. В состав видеоконтроллера входит ПО управления Depo Videowall Configurator. Контроллеры обеспечивают одновременную обработку и вывод видеосигнала на 32 подключенных устройства отображения информации в режиме Ultra HD. Линейка видеоконтроллеров «Депо» создана для промышленной эксплуатации в режиме 24×7×365 в самых разных условиях. Такие контроллеры применяются для оснащения ситуационных и диспетчерских центров, в образовательных учреждениях, для создания информационных табло и в других системах коллективного отображения информации.

Особенностью этих устройств является высокая производительность и отказоустойчивость. Контроллеры разработаны на базе российской серверной платформы «Депо» и производятся в специализированном корпусе высотой 2U, предназначенном для установки в серверную стойку. Каждый контроллер включает 10 производительных видеокарт с возможностью вывода информации на 20 устройств с высоким разрешением Ultra HD. Для обеспечения отказоустойчивости решение «Депо Компьютерс» включает два видеоконтроллера, объединенных в кластерную систему по схеме «активный-активный», в которой оба видеоконтроллера работают одновременно.

Для упрощения эксплуатации и реализации сложных сценариев вывода изображений из разных источников на единую видеостену специалистами «Депо Компьютерс» было разработано специальное программное обеспечение Depo Videowall Configurator. Этот программный пакет управляет выводом на видеостену информации из разных источников: локально запускаемые Windows-приложения, HTML-контент, IP-поток, презентации, изображения, текстовые сообщения в формате Unicode. Кроме этого, поддерживается потоковый вывод изображений с помощью устройств видеозахвата.

Depo Videowall Configurator имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс на русском языке. Возможность создания и сохранения сценариев вывода изображений на видеостену, а также автоматический запуск сценариев согласно индивидуальному расписанию, дает широкие возможности по применению Depo Videowall Configurator в различных отраслях.