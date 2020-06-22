SAS анонсировала новую версию аналитической платформы Viya 4

SAS анонсировала новую версию аналитической платформы Viya 4. Это обновление продукта является одним из результатов инвестиций SAS в ИИ на сумму $1 млрд.

«Предприятия внедряют серьезные изменения в свои технологии обработки данных и аналитики, основанные на облачной архитектуре, – сказал Дэн Вессет, вице-президент IDC по аналитике и управлению данными. – SAS Viya обеспечивает гибкий способ реализации рабочих нагрузок по обработке данных и аналитике в рамках архитектуры с поддержкой контейнеров и микросервисов. Компании могут отделить аналитику от среды, в которой они работают, для быстрого масштабирования и более гибкого удовлетворения потребностей в принятии решений».

SAS упрощает встраивание ИИ и машинного обучения в процесс принятия решений. Благодаря переосмысленной облачной архитектуре и наличию интерактивных и программных интерфейсов клиенты SAS больше не привязаны к языку программирования, хранилищам данных и не нуждаются в особых навыках. Автоматизированная подготовка данных, машинное обучение (AutoML) и развертывание моделей повышают производительность дефицитных специалистов по data science и расширяют возможности искусственного интеллекта для тех, кто обладает более широким набором навыков. Результаты интерпретируются легко и понятными терминами, что позволяет действовать мгновенно.

С новым акцентом на API, SAS Viya 4 упрощает совместную работу разработчиков приложений с командами специалистов по исследованию данных и позволяет быстро реагировать на меняющиеся потребности бизнеса. Эти возможности позволяют нашим клиентам использовать аналитику в масштабах всего предприятия наиболее эффективным способом, выбирая только те услуги, которые им необходимы.

В SAS Viya 4 используется процесс непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD), который позволяет клиентам выбирать время обновления продукта и согласовывать его со своим рабочим графиком. Архитектура на основе контейнеров под управлением Kubernetes обеспечивает переносимость в различные облачные среды, включая широко распространенные Azure, Google, AWS и Openshift.

Компании, которые пользуют аналитикой уже много лет, знают, что каждое решение, принятое на основе моделей, может значительно повлиять на бизнес-результат. SAS Viya 4 упрощает развертывание моделей, помогая преодолеть критическую «последнюю милю» аналитики, и предлагает централизованный репозиторий для мониторинга и управления эффективностью всех аналитических моделей.

По мере распространения ИИ и машинного обучения, SAS Viya 4 централизует управление всеми моделями с открытым исходным кодом и написанных на SAS, обеспечивая полную прозрачность и контроль над всей деятельностью по моделированию.

Архитектура SAS Viya 4 позволяет ей развиваться одновременно с развитием облачных технологий. Клиенты при этом получают максимальную отдачу от инвестиций в аналитику по модели SaaS SAS Cloud, публичного или частного облака.