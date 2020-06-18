«Сервье» завершила тестирование полного цикла системы маркировки и прослеживаемости

Международная независимая фармацевтическая компания «Сервье» объявила о завершении серии процедур тестирования и валидации систем прослеживаемости движения лекарственных препаратов, произведенных на заводе в России. Первая партия сериализованных лекарственных препаратов была успешно отгружена со склада оптовой торговли одному из партнеров-дистрибьюторов.

«Сервье» совместно с партнером в области логистики и информационных систем, компанией «Сантэнс Сервис», завершила валидацию процессов обработки и дистрибьюции сериализованных лекарственных препаратов на платформе 3PL (Third Party Logistics). В ходе PQ-тестирования в продуктивной среде производилась проверка процессов приемки, внутрискладских операций и отгрузки.

В результате компания «Сервье» успешно осуществила поставку партии лекарственных препаратов на склад дистрибьютора «ФК Пульс». На каждом этапе, включая приемку дистрибьютором, данные о лекарственных препаратах успешно передавались в систему МДЛП благодаря используемому ИТ-решению Check, Ttrack & Trace (CTT), разработанному компанией «Фарма Трэйс». Таким образом компания «Сервье» полностью завершила подготовку к производству и дистрибьюции сериализованных лекарственных препаратов на фармацевтическом заводе «Сервье Рус» в Москве.

«Это важный завершающий шаг подготовки нашего локального производства к внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Мы планомерно работаем, чтобы завершить тестирование всех процессов к целевой дате 1 июля 2020 г., и в ближайшее время мы рассчитываем начать коммерческие поставки», – сказал Кристоф Влодарчик, генеральный директор завода «Сервье Рус».

«Фармацевтическая отрасль – одна из ведущих для московской промышленности. За первый квартал наши предприятия отгрузили товаров на 31,3 млрд руб., что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С 1 июля маркировка лекарственных препаратов станет обязательной по всей стране. Она позволит обеспечить надежность и безопасность лекарственных средств, попадающих в руки конечному потребителю. Компания «Сервье» - одна из первых в стране, запустившая эту работу», – сказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Совместно с компанией "Сервье" мы развивали данный проект на протяжении почти полутора лет. Сейчас степень его готовности максимально высокая, мы не ожидаем сбоев с началом масштабных операций с сериализованной продукцией. Отличных результатов нам удалось достичь, в том числе, благодаря слаженной работе с высококомпетентной локальной командой фармпроизводителя», – сказал Андрей Осипов, генеральный директор ГК «Сантэнс».

«В рамках проекта для компании "Сервье" мы успешно решили комплекс поставленных задач, внедрив продукт Check, Track & Trace (СТТ). Это облачное решение, объединяющее на своей платформе ключевых участников цепи поставки. СТТ – доступный и эффективный инструмент по обеспечению прослеживаемости товаров в рамках цепочки поставок, причем без дополнительных затрат на серверное оборудование, поддержку собственной инфраструктуры и на дополнительные человеческие ресурсы для мониторинга информационных обменов», – сказал Дмитрий Баглей, директор по продукту компании «Фарма Трейс».