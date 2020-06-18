IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group

IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group. Проект включает нормализацию данных, разработку нового бизнес-процесса по работе с данными и его автоматизацию на базе продукта «1С:MDM». Это позволит Segezha Group снизить затраты на ведение НСИ и упростить процесс внедрения новых информационных систем в технологический контур компании.

В холдинг Segezha Group (АФК «Система») входит большое количество предприятий деревообрабатывающей отрасли по всей стране: в Москве, Республике Карелия, Красноярском крае, Кировской области. Основой бизнес-процессов являются справочные данные. Суммарная номенклатура содержит 93 тыс. записей закупаемых ТМЦ и 52 тыс. записей готовой продукции, сырья, полуфабрикатов, а также более 50 тыс. контрагентов, включая зарубежные.

Ранее на каждом производстве обособленно велись свои записи, что приводило к отсутствию единого стандарта ведения справочников («Контрагенты», «Номенклатура (МТР)», прочие финансовые справочники), неполным описаниям, дублированию некоторых позиций из-за разных наименований. Из-за разрозненной информации филиалы холдинга могли по несколько раз закупать одну и ту же продукцию.

От качества ведения НСИ также зависел успех проекта по централизации закупочных функций в компании и эффективность внедрения новых технологических решений в смежных процессах.

Команда IBS осуществляет нормализацию данных — приведение исторического массива справочников к единому виду. Юрий Пересторонин, директор отраслей «ТНП, торговля и агропромышленный комплекс» в IBS, сказал: «Мы разрабатываем новый централизованный процесс работы с НСИ: правила добавления, изменения записей, дистрибуции по другим локальным системам. Одновременно мы спроектировали MDM-систему для автоматизации работы с данными и провели нормализацию справочника МТР (как готовой продукции, так и закупаемой). В системе хранится "единая версия правды" – общие правила работы с данными для всей группы компаний и запись со всеми атрибутами, необходимыми для любой службы любой компании холдинга».

Поскольку Segezha Group использует много продуктов на платформе «1С: Предприятие», для простоты адаптации проект реализуется на базе «1С: MDM».

Сотрудниками IBS осуществляется интеграция с системами, в которых используется НСИ: системы на базе «1С:УПП», «1С:Бухгалтерия предприятия», CRM bpm online, СЭД Wss docs. Во многих системах для удобства пользователей реализованы обратные потоки (создание заявок на создание и изменение записей напрямую из системы-подписчика, так называемая бесшовная интеграция).

В конце 2019 г. система была запущена в эксплуатацию по справочнику «Контрагенты» на предприятиях первой очереди, к середине февраля завершено объединение со всеми системами корпоративного ландшафта. Вторая фаза запуска («Номенклатура (МТР)», прочие финансовые справочники) состоялась в конце апреля.

Итогом проекта стала централизация всех процессов управления НСИ. Это позволило компании сократить трудозатраты на работу с мастер-данными и минимизировать ошибки в бизнес-процессах.

Например, к специалистам службы закупок начали поступать запросы с исчерпывающей информацией, без необходимости их консолидировать, исправлять, согласовывать с другими службами — все необходимые визы заявка получает при прохождении через систему. Также будет удобнее вести дела с контрагентами, управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. Снизится загруженность складов и перерасход активов. К новому объединенному справочнику получат доступ сотрудники всех филиалов — более 2,5 тыс. пользователей.

Дмитрий Усик, руководитель проекта в IBS, сказал: «Данные — это нефть XXI века. В ходе проекта мы помогаем нашему заказчику добыть ее из «месторождения», которое представляет собой гетерогенную среду из 17 различных систем, и наладить процессы поставки качественных данных всем потребителям внутри компании. Мы создаем прочный фундамент для дальнейшего развития бизнес-аналитики и формирования среды управления знаниями на предприятии в соответствии с лучшими мировыми практиками».

Кристина Акопова, руководитель службы НСИ Segezha Group, сказала: «В ходе проекта в компании была сформирована служба НСИ, силами которой проведена самостоятельная нормализация справочника "Контрагенты". Выстраиваются с нуля и отрабатываются на практике все процессы по ведению НСИ в соответствии с разработанной подрядчиком методологией, формируется новая культура работы с централизованными данными».

Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group, отметил: «Проект упростит переход на новую ERP-систему в компании, интеграцию имеющихся систем. Единая MDM-система повышает эффективность автоматизации всех связанных бизнес-процессов».