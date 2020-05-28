Выручка компании «Крок облачные сервисы» превысила 2 млрд рублей

Компания «Крок облачные сервисы» подвела финансовые и технологические итоги 2019 г. Выручка бизнес-юнита ИТ-компании «Крок» без учета услуг colocation превысила 2 млрд руб. Это на 45% больше показателей предыдущего года. Причинами успеха руководство облачного провайдера считает растущее доверие заказчиков, которые видят в «Кроке» облачные сервисы надежного партнера, а также улучшение клиентского сервиса, усиление экспертизы, развитие продуктового портфолио.

Количество клиентов увеличилось на 30%, превысив 400. Отраслевое распределение существенно не поменялось. По-прежнему чуть более половины выручки приносят финансовые организации, торговые сети, легкая промышленность. Но с каждым годом в структуре клиентов «Крок облачные сервисы» растет доля ИТ-компаний, использующие облако для разработки продуктов и предоставления SaaS-сервисов, а также маркетплейсов и агрегаторов. На текущий момент к этой категории заказчиков компании «Крок облачные сервисы» можно отнести порядка 30% компаний.

Клиенты облачного провайдера в более чем половине случаев используют полный стек технологий и сервисов на базе ЦОД и облака, а не единичные услуги. Например, за прошлый год увеличилось количество проектов, связанных с управляемыми сервисами, повысился интерес к дополнительным услугам, таким как Managed Infrastructure и Kubernetes as a service. Чтобы удовлетворить растущий спрос, «Крок облачные сервисы» расширили продуктовое портфолио. Помимо упомянутого облачного сервиса для управления контейнерами, провайдер запустил облачную услугу анализа больших данных из облака. В данный момент им уже пользуется один крупный иностранный ритейлер. Кроме того, провайдер стал предоставлять дополнительные услуги по информационной безопасности (WAFaaS — защита веб-приложений, защита от DDoS-атак).

Востребована консалтинговая экспертиза компании «Крок облачные сервисы». В крупных проектах облачный провайдер проводит анализ работы инфраструктуры, ИТ-систем и бизнес-процессов клиента. Формирует концепцию развития на несколько лет вперед с учетом бизнес-стратегии заказчика и предлагает обоснованные финансовые решения для повышения гибкости и эффективной утилизации ИТ. В частности, по такому пути пошел «SBI банк», который после проведенного аудита перенес в облако «Крока» 90% всех критичных бизнес-сервисов.

Усилились компетенции компании «Крок облачные сервисы» в области создания частных облаков и гибридных инфраструктур. Использование выделенного оборудования в составе крупного облачного проекта стало одним из трендов 2019 г. Компании с помощью услуги HaaS (Hardware as a Service) обеспечивают надежную работу критичных бизнес-сервисов и хранение данных первой и второй категорий при параллельном снижении затрат на ИТ. Так, например, одна государственная организация теперь размещает систему контроля фондов в виртуальной среде на базе ЦОДа «Крока». Благодаря этому клиент оптимизирует расходы на ИТ и работает с персональными данными граждан в соответствии с требованиями регуляторов.

Не приостанавливается и развитие технологической платформы облака «Крока». За счет уникальной архитектуры, спроектированной специалистами бизнес-юнита еще в 2009 г., становится возможным интеграция с большим количеством продуктов с открытым исходным кодом и решений собственной разработки. В 2019 г. силами штатных сотрудников облачного провайдера выпущены сервисы мониторинга работы администраторов и система на базе нейронных сетей для отслеживания загрузки виртуальных машин. Они помогают на фоне увеличения клиентской базы автоматически контролировать технические параметры предоставленных услуг и улучшать качество сервиса при том же количестве сотрудников. Кроме того, за прошлый год была существенно модернизирована аппаратная часть облака «Крока» – апгрейд проведен для 70% всей инфраструктуры. При этом введен в строй новый тип дисков на базе программно-определяемого решения, с помощью которого клиенты могут самостоятельного устанавливать границы возможной производительности ресурсов и тем самым повысить прозрачность их использования и управляемость. Также в 2019 г. начат переход на новые процессоры Intel. Это позволило повысить на 30% производительность серверов и обеспечить удобную работу с высоконагруженными приложениями, такими как «1С». До конца 2020 г. запланирована масштабная замена устаревшего вычислительного оборудования на новые системы Dell EMC. Благодаря им вырастет отказоустойчивость облачной платформы.

Экосистема ЦОД, на базе которых оказываются облачные услуги провайдера, пополнилась в 2019 г. двумя партнерскими дата-центрами: в Стамбуле и Удомле (ЦОД «Калининский»).

«Трансформация облачного бизнеса "Крока" — нон-стоп процесс. Мы постоянно ищем точки роста и анализируем свои сильные и слабые стороны, чтобы стать еще более полезными для клиентов. Масштаб деятельности растет, как и сложность задач, которые нам передают заказчики. Это обязывает нас постоянно совершенствоваться. И рост нашей компетенции не остается без внимания. Пользователи услуг компании "Крок облачные сервисы" обращаются к нам за консультациями, понимая, что мы выполняем роль бизнес-партнера, который делится своим опытом и знаниями для достижения совместных целей», — сказал Максим Березин, директор по развитию компании «Крок облачные сервисы».

«Мы работаем с командой компании "Крок облачные сервисы" не первый год и видим, как меняется на глазах в лучшую сторону провайдер, как растет его техническая подкованность и профессиональные навыки. Что остается без изменений — это нацеленность на совершенствование облачной платформы и использование самых новых технологий для высокой производительности, и управляемости. Благодарим партнера за высокое доверие, которое он оказывает продуктам Dell EMС», — сказала Светлана Мишина, директор по продажам, Corporate Business, Dell Technologies в России.

«Когда наша компания приняла решение о запуске бизнеса в России, мы начали исследовать рынок облачных провайдеров, чтобы понять, какая платформа идеально подойдет под наши требования. Для нас стало открытием, что в России настолько зрелый и конкурентный облачный рынок. Поставщики, ярким представителем которых является компания "Крок облачные сервисы", заботятся о своей репутации и нацелены на постоянное улучшение клиентского сервиса», — отметил Эял Вахсман (Eyal Wachsman), генеральный директор компании Cymulate.