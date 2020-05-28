ОС Astra Linux совместимы с Единой цифровой платформой в здравоохранении

ГК Astra Linux и «РТ МИС», специализирующаяся на создании и внедрении IT-решений для здравоохранения, объявили об успешном завершении испытаний на совместимость Единой цифровой платформы (ЕЦП) с операционными системами Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6 и Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12.

Результаты тестирования продемонстрировали, что ЕЦП корректно функционирует как в среде ОС Astra Linux Common Edition, так и под управлением Astra Linux Special Edition. Работоспособность совместного решения официально подтверждена сертификатом Ready for Astra Linux.

В данный момент Единая цифровая платформа объединяет порядка 4 тысячах медицинских организаций из 31 региона России. К ЕЦП уже подключено более 200 тысяч автоматизированных рабочих мест.

Основной задачей проверочных мероприятий стала оценка бесперебойного функционирования системы. Проведенное экспертами двустороннее тестирование, что позволило, одновременно и получить максимально объективные показатели работоспособности программного стека, и сохранить конфиденциальность персональных данных, а также других сведений в базе медицинской информационной системы.

В ходе испытаний было проведено тестирование рабочих мест, функционирующих под управлением защищенной ОС Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел». Программное обеспечение Единой цифровой платформы было инсталлировано каждой из сторон на рабочие места с Astra Linux с ядрами generic и hardened.

Специалисты проверили работоспособность всего функционала платформы, которая обеспечивает автоматизацию процессов сбора, обработки и хранения медицинской, экономической и статистической информации в поликлиниках, больницах, лабораториях, фондах обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организациях, медицинских информационно-аналитических центрах и т.д.

«От операционной системы зависят такие процессы как взаимодействие с устройствами, например, токенами, сканерами, устройствами чтения карт, подписание электронной подписью, печать документов в табличном виде, видеосвязь и в целом работа браузера. Поддержание этих процессов критично для стабильного функционирования Единой цифровой платформы, поэтому в поставщике операционных систем и работоспособности продукта мы должны быть уверены на 100 процентов. Группа компаний Astra Linux — надежный партнер, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество», — сказал Артем Логинов, генеральный директор «РТ МИС».

«Группа компаний Astra Linux продолжает фокусироваться на системе здравоохранения и развивать свои продукты с учетом отраслевых задач. Успешно прошедшие испытания совместимости с одной из самых востребованных и высококачественных медицинских информационных систем в стране открывают новые возможности для всех медицинских учреждений, работающих в системе. Теперь при переходе на ОС Astra Linux они могут быть уверены в корректной и стабильной работе совместного решения», — отметил Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.