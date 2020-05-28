«Форсайт» вошел в рейтинг крупнейших российских разработчиков решений для анализа данных

Информационный портал CNews опубликовал итоги исследования российского рынка разработчиков решений для анализа данных. В сравнении с прошлым годом, количество участников рейтинга «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 2019» выросло в 2,5 раза, а объем выручки, представленный компаниями ТОП-15 рейтинга, увеличилось на 85%, достигнув отметки 21,7 млрд. рублей.

«Форсайт» занял 8 строчку рейтинга. Среди его участников компания показала самую высокую выручку от продажи лицензий на ПО, а также вошла в ТОП-3 наиболее быстрорастущих поставщиков решений для анализа данных в России среди лидеров рейтинга.

«Мы укрепили позиции компании на рынке за счет расширения партнерской сети и роста числа специалистов с высоким уровнем компетенций по внедрению нашего софта. Кроме того, усиливается интерес к нашим решениям: продукты «Форсайта» выбирают не только для импортозамещения, но и для задач цифровизации, по итогам сравнительного анализа с другими продуктами и выполнения пилотных проектов. Одно из ключевых преимуществ платформы «Форсайта» и продуктов на ее основе - возможность их беспроблемной интеграции в корпоративную ИТ-инфраструктуру. За год мы расширили портфель заказчиков благодаря таким компаниям, как «Иркутская нефтяная компания», «Агентство-2», «Роснефть», «Гедеон Рихтер», наши продукты внедрили в Правительстве Пензенской области, Республики Башкортостан, крупный проект создают в «Российском энергетическом агентстве» - это аналитическая подсистема ГИС ТЭК. Помимо этого, зарубежные клиенты продолжают использовать системы на базе нашего софта», - сказала директор «Форсайт» по стратегическому развитию Юлия Кудрявцева.

Ключевые тренды рынка решений для анализа данных, согласно экспертам Gartner и IDC, - это внедрение инструментов расширенной аналитики (augmented analytics - терм. Gartner), реализация возможностей анализа данных и формирования отчетности бизнес-пользователями, активная интеграция технологий искусственного интеллекта в продукты для обработки данных.

«Цифровая платформа «Форсайт. Аналитическая платформа» может решить практически все аналитические задачи (анализ данных, формирование отчетов, моделирование и прогнозирование, оперативная обработка больших массивов данных). Сейчас мы усиливаем платформу инструментарием Self-Service BI», - отметила Юлия Кудрявцева.