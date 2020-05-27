Адаптер СМЭВ компании Кворум для проведения групповых запасов ИНН во исполнение 377-ФЗ

Закон № 377-ФЗ от 12 ноября 2019 г. вменил банкам новую обязанность. С 1 июля 2020 г. необходимо отражать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРС, «Федресурс») каждый случай передачи долга физического лица в коллекторское агентство. С позиции закона таким образом осуществляется информирование должника о привлечении коллекторов. Невнесение или несвоевременное внесение записи в реестр грозит штрафом, а при повторном нарушении – дисквалификацией руководителя банковской организации.

Законом определяется набор сведений, передаваемых в «Федресурс»: наименование коллектора, номер и дата кредитного договора, ФИО должника, его паспортные данные и ИНН. Указание последнего атрибута часто вызывает у банка сложности. Выдача кредита осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта. Мотивировать фактического должника принести в банк свидетельство о постановке на учет в налоговом органе невозможно. Если ИНН клиента неизвестен, достоверную и юридически значимую информацию можно получить в ФНС с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Для разового запроса сведений об ИНН физического лица используется вид сведений ФНС «Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных по единичному запросу органов исполнительной власти». Однако для оперативного сбора данных ИНН большого числа клиентов данный сервис может оказаться бесполезным. У видов сведений СМЭВ существуют суточные лимиты обращений – как правило, 10 тыс. запросов в сутки. Их превышение в лучшем случае приведет к блокировке запросов на уровне СМЭВ, а в худшем – к временному (до нескольких дней) ограничению доступа к виду сведений на стороне поставщика (ФНС).

Чтобы облегчить банковским организациям исполнение требований закона №377-ФЗ компанией «Кворум» был модернизирован созданный ранее адаптер к виду сведений СМЭВ «Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных по групповому запросу органов исполнительной власти». Воспользоваться данным сервисом ФНС могут как органы власти, так и кредитные организации. Программное решение компании «Кворум» позволяет в рамках одного банковского запроса к ФНС получить до 100 записей об ИНН клиентов. Таким образом, существенно повышается скорость получения данных, а вероятность превышения суточного лимита запросов СМЭВ сводится к нулю.

Адаптер к виду сведений «Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных по групповому запросу органов исполнительной власти» обладает всеми стандартными преимуществами СМЭВ-решений компании «Кворум»:

поддержка нескольких СУБД, в том числе Oracle, PostgreSQL, MySQL;

широкий набор интеграционный интерфейсов, в том числе возможность простого выстраивания взаимодействия с любыми информационными системами через механизм файлового обмена;

механизм регулярной актуализации СМЭВ-запросов, исключающий возможность «потери» или несвоевременного ответа на запрос на стороне поставщика сведений;

гибкая система разбора инцидентов и настраиваемые уведомления об ошибках и сбоях.

Компания «Кворум» гарантирует своим клиентам надежность предоставляемых решений и высокое качество сервиса, включающее: