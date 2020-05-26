Резидент «Сколково» представил систему реабилитации для детей с когнитивными нарушениями

«Сенсарт», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила комплекс реабилитации для развития моторики. Это новое направление для компании - ранее «Сенсарт» предлагала интерактивное оборудование Surfancy корпоративным клиентам для объектов розничной торговли.

Когнитивные нарушения - актуальная проблема в педиатрии. Детская реабилитация одна из самых сложных и ответственных задач, находящихся на стыке медицины и образования.

Комплекс реабилитации от «Сенсарт» состоит из интерактивного оборудования Surfancy, превращающего любую поверхность в сенсорный экран. В отличие от аналогов, Surfancy обладает высоким разрешением, что позволяет точно контролировать действия человека, и наименьшим уровнем инфракрасного излучения.

Специальный контент через игру мотивирует к физическим действиям и одновременно позволяет отслеживать динамику реабилитации. Он включает программы на развитие логики, арт-терапию (рисование цветами и эффектами), игровые механике на развитие физических навыков и кинезотерапию. В реабилитационном комплексе Surfancy ребенок получает сильные моторные и когнитивные стимулы, что повышает его мотивацию по сравнению с традиционным терапевтическим подходом.

Дмитрий Литманович, основатель компании «Сенсарт», отметил: «Больше всего мы беспокоились, что разработанный контент покажется детям сложным, и игровая реабилитация будет напоминать им учебу. Во время запуска первых объектов мы увидели, что дети выкладываются физически в играх, требующих некоторой активности, возникает соревновательный эффект. Преподавателям не приходится мотивировать детей – их привлекает физическое взаимодействие с контентом. И хотя за каждой игрой стоит решение реабилитационных задач, дети воспринимают их не как лечение, полностью погружаясь в процесс».

Основное назначение комплекса: выполнение подвижных спортивных игр; выполнение спортивно-прикладных упражнений в индивидуальном или групповом формате; выполнение упражнений на отработку навыков бросания предметов; развивающие сценарии с привязкой к трудотерапии; использование при реабилитации больных с ДЦП; реабилитация больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата; социальная реабилитация; увеличение объема активных движений и укрепление опорно-двигательного аппарата; выполнение специальных физических упражнений, направленных на развитие и восстановление функций, утраченных в связи с заболеванием или травмой; выполнение общеразвивающих упражнений и лечебной гимнастики.

Компания уже запустила шесть интерактивных проектов в реабилитационных центрах Москвы и Подмосковья, а также стала участником международного акселератора ED2Tech. В рамках прохождения акселерационной программы будет протестировано решение для домашнего использования. Кроме того, планируется сотрудничество с преподавателями и специалистами реабилитационных центров по созданию нового контента, добавление развивающего функционала и разработка методики работы с комплексом.

Евгений Романов, старший проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Благодаря команде профессионалов, компания “Сенсарт” смогла разработать уникальные технологии интерактивного взаимодействия. На примере своих новых продуктов компания доказала, что одни и те же решения можно с успехом применять как в корпоративном секторе, так и в области социальных проектов и медицины».