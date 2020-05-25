Terralink xDЕ получила новые возможности по созданию единого электронного архива

Terralink сообщила о новых возможностях для работы с электронным архивом юридически-значимых документов на платформе Terralink xDE. Клиенты, работающие в разных информационных системах, с несколькими операторами, в том числе внутренним оператором Terralink, смогут организовать единое хранилище первичной документации, что дает возможность полностью отказаться от взаимодействия с бумажными носителями, сокращать затраты, быстро искать документы и формировать отчетность.

Согласно данным опроса об удаленной работе компании Hays, проведенного в апреле 2020 г., 39% компаний перешли полностью к такому формату и 55% – частично. 35% респондентов отмечают, что при удаленной работе столкнулись со сложностями в работе с документами. Система внешнего электронного документооборота позволяет работать с документами – подписывать, согласовывать и обмениваться с партнерами – удаленно и бесконтактно. Где бы ни находились сотрудники и контрагенты, с помощью такой системы бизнес продолжает функционировать в полном объеме.

«Мы, действительно, отметили рост в марте-апреле подключений контрагентов к процессам электронного документооборота среди наших клиентов. Это означает, что у компаний могут появиться дополнительные операторы в экосистеме ЭДО, вырастет объем электронных документов, возникнут новые задачи по объединению всех каналов получения и отправки, способов хранения и поиска цифровых документов, – сказал директор по развитию электронного документооборота и комплексных решений компании Terralink Сергей Сухинин. – Платформа Terralink xDE позволяет нашим клиентам справиться с этими задачами просто за счет подключения новых сервисов».

Благодаря значительным инвестициям в развитие и разработку Terralink xDE и выпуску целого ряда новых сервисов, компании теперь могут создавать на базе платформы единый архив по всем юридически значимым электронным документам. Такое хранилище может быть организовано для всех операторов ЭДО, с которыми работает на данный момент компания. Если организован внутренний канал обмена документами, например, через внутреннего оператора Terralink xDE, то все цифровые полуформализованные документы также могут размещаться в едином архиве на платформе. Расширенный поиск (дата, оператор, статус, тип и т.п.) по всем входящим и исходящим документам хранилища будет доступен пользователям через модуль «Terralink xDE Web-портал». Пользователи других ERM- или ECM-систем также смогут работать с документами единого архива в привычных интерфейсах при настроенной интеграции с платформой.

Партнерами Terralink xDE в организации хранения электронных документов являются компании «Делис архив», SAP, Opentext и др.

В рамках программы «Антикризисное пилотирование ЭДО» лицензии на сервисы платформы Terralink xDE доступны бесплатно на три месяца.