МТС организовала для медиков бесконтактный мониторинг сердечно-сосудистой системы

МТС открыла возможность медицинским учреждениям России бесплатно использовать разработанную компанией систему «МТС 120/80» для дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Система «МТС 120/80» состоит из одноименного мобильного приложения для широкого круга пользователей и виртуального кабинета мониторинга для медицинских специалистов. Последний позволяет дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в приложение «МТС 120/80» ― вручную или с помощью системы автоматического распознавания изображений с экрана тонометра, работающей на основе искусственного интеллекта. Врач видит в виртуальном кабинете актуальную картину самочувствия пациента.

«Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, поэтому им важно максимально строго соблюдать режим самоизоляции. В таких условиях мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам – дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно», ― сказала руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.

Во время действия изоляционных антивирусных мер для людей, входящих к группу повышенного риска осложнений на фоне инфекции COVID-19, любая медицинская организация может заключить договор об использовании виртуального кабинета «МТС 120/80», подав заявку на странице «МТС 120/80», и получить бесплатный доступ к системе на три месяца. Договор на прежних условиях может быть продлен, если срок изоляционных мер превысит три месяца. После окончания срока действия договора с условиями бесплатного доступа сотрудничество можно будет продолжить на коммерческой основе.

«У нас в стране каждый год появляется от одного до полутора миллионов новых пациентов с установленным диагнозом артериальная гипертония. Для таких пациентов очень важно ежедневно вести дневник давления, чтобы и сам пациент понимал своё состояние, и врач мог посмотреть на него в динамике. Современные технологии позволяют заметно упростить этот процесс, и мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить постоянный дистанционный контроль за пациентами с помощью таких технологий. Поэтому мы рассматриваем возможность сотрудничества с компанией МТС в отношении использования виртуального кабинета мониторинга системы МТС 120/80 в работе наших кардиологов, эндокринологов и других специалистов, и планируем начать тестировать это решение», ― отметил главный врач Центральной клинической больницы РЖД-Медицина на Волоколамском шоссе, терапевт Шабуров Рафик Исхакович.