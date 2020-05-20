SITA поддержит развитие единой системы цифровой самоидентификации для авиаперелетов

SITA стала премиум-партнером Sovrin Foundation, международной некоммерческой организации, которая занимается развитием цифровой идентификации в аэропортах. Теперь ведущий IT-провайдер в сфере воздушного транспорта станет основным источником финансирования фонда.

Sovrin Foundation – это децентрализованная глобальная общественная организация, созданная для самостоятельной цифровой идентификации пользователей и позволяющая предоставлять личную информацию по своему усмотрению. Самостоятельное управление данными означает, что любой человек, организация или объект получит пожизненную идентификацию в случае предоставления достоверных учетных данных. Эти учетные данные могут быть совершенно разными – от паспорта и авиабилетов до простого читательского билета.

Расширение полномочий SITA – это шаг к ускорению разработки постоянной платформы цифровой самоидентификации личности, которая будет одобрена правительством, авиакомпаниями или аэропортами по всему миру. Использование такой платформы во время авиаперевозок обеспечит конфиденциальность и целостность цифровых идентификационных данных пользователей.

Компания SITA внедрила биометрическую систему идентификации пассажиров Smart Path, которая дает возможность упростить процесс предполетных процедур и посадки на рейс. С помощью новой технологии сканирования лица пассажир может подтверждать свою личность без необходимости предоставлять посадочный талон и паспорт на каждом этапе поездки. Тем не менее, смещение акцента в ближайшие несколько лет приведет к интеграции Smart Path и системы хранения идентификаторов пользователей. Новая платформа будет находиться под постоянным контролем со стороны правительства, аэропортов и авиакомпаний и будет служить как их нуждам, так и интересам пассажиров. Все это еще больше упростит авиапутешествия.

Густаво Пина (Gustavo Pina), директор лаборатории SITA, отметил: «Мы ожидаем, что уже в ближайшие годы общепризнанная форма цифрового удостоверения личности может заменить традиционный паспорт. Это позволит пассажирам свободно пользоваться услугами любых аэропортов и авиакомпаний и при этом гарантирует, что личные данные клиентов не попадут к третьим лицам и будут доступны только соответствующим сторонам – таким как ведомства таможенного и пограничного контроля. Новая разработка позволит упростить существующую инфраструктуру аэропортов и авиакомпаний, а также значительно увеличить пропускную способность воздушных гаваней без открытия дополнительных терминалов. Наша работа с Sovrin Foundation сыграет важную роль в раскрытии этого потенциала».

Присоединившись к Sovrin Foundation в качестве управляющего партнера в 2018 году, SITA играет важную роль в глобальном продвижении технологий самостоятельной идентификации.

Фил Уиндли (Phil Windley), председатель попечительского совета Sovrin Foundation, сказал: «SITA продолжает обсуждать вопросы внедрения системы цифровой самоидентификации личности в сфере туризма. Альянс Sovrin является идеальной площадкой для дискуссии на эту тему совместно с другими представителями экономической сферы и основными заинтересованными сторонами в авиаотрасли. В их числе – международные отраслевые организации IATA, ICAO и Международный совет аэропортов (ACI)».

Фонд Sovrin стремится трансформировать существующую систему онлайн-идентификации, которая пока не защищена от мошеннических действий и несанкционированного использования. Развертывание системы цифровой самоидентификации личности позволит снизить затраты на финансовые транзакции, будет способствовать более надежной защите личной информации, ограничит возможности для совершения киберпреступлений и должно помочь решить существующие проблемы с идентификацией в таких областях, как туризм, здравоохранение, банковское дело, проведение избирательных кампаний, а также Интернет вещей.

Помимо взаимодействия с Sovrin Foundation, SITA сотрудничает с правительствами, авиакомпаниями и аэропортами, чтобы продемонстрировать им преимущества использования системы цифровой самоидентификации личности.