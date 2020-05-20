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Schneider Electric и AVEVA предоставят комплексные решения распределенным и гипермасштабируемым ЦОДам

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Schneider Electric и AVEVA объявили о расширении партнерства для предоставления инновационных решений рынку центров обработки данных (ЦОД).

По мере того, как провайдеры строят гипермасштабируемые ЦОДы из все большего числа объектов, чтобы удовлетворить мировой спрос, сложности обслуживания и эксплуатации таких объектов создают ряд беспрецедентных вызовов. Такой масштаб работы требует иного подхода для критически важных объектов, составляющих мировую цифровую инфраструктуру. Сочетание AVEVA Unified Operations Center, масштабируемого промышленного программного обеспечения, с возможностями управления и мониторинга EcoStruxure для ЦОДов от Schneider Electric обеспечивает одновременно глубокий и широкий обзор ежедневных операций.

Новые совместные решения обеспечивают единый подход к проектированию, эксплуатации и производительности в рамках разнородной базы установленного оборудования. Благодаря этому партнерству провайдеры гипермасштабируемых ЦОДов смогут объединять платформы и наборы данных, которые ранее существовали в разрозненных системах. Кроме того, у них появится возможность масштабирования независимо от количества объектов и их местоположения. Сотрудники ЦОДа смогут принимать более быстрые и обоснованные решения и оптимизировать активы и операционную эффективность на протяжении всего жизненного цикла ЦОДа. Таким образом, провайдеры ЦОДов могут обеспечить глобальный, совместимый подход, чтобы удовлетворить растущие потребности своих клиентов в цифровой инфраструктуре.

«Сегодня, когда цифровая инфраструктура всего мира работает на пределе своих возможностей, Schneider и AVEVA предоставляют комплексное решение для гипермасштабируемых центров обработки данных для обслуживания и эксплуатации их критически важных сред, – сказал Панкадж Шарма, исполнительный вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider Electric. – Наше решение позволяет упорядочить данные, давно существовавшие в отдельных центрах обработки данных, часто в изолированных подсистемах, на нескольких объектах и в конечном итоге собрать информацию и обеспечить интеграцию IT/OT/IoT на уровне предприятия для принятия решений в режиме реального времени. Это комплексное решение обеспечит операционную эффективность и надежность парка ЦОДов».

«Уникальное партнерство AVEVA и Schneider Electric уже приносит огромную пользу нашим промышленным клиентам по всему миру, – отметил Крейг Хэйман, президент компании AVEVA. – Это важная стратегическая веха для нас: мы расширяем партнерство для выхода на новые рынки и охватываем большее число клиентов, объединив впечатляющее наследие AVEVA по предоставлению комплексных унифицированных решений с глубокой экспертизой и глобальными возможностями Schneider Electric в области центров обработки данных. Наши общие клиенты получают дополнительные возможности благодаря стандартизации систем и процессов, что приводит к повышению производственной эффективности как на нескольких объектах, так и на уровне всего предприятия».



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