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Oracle предложил бесплатные инструменты финансового планирования и моделирования для адаптации к изменениям рынка

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Всем клиентам, использующим облачные сервисы по планированию и бюджетированию Oracle Planning Cloud (ранее Oracle Planning and Budgeting Cloud Service), Oracle предлагает бесплатный доступ на следующие 12 месяцев к сервису специализированного финансового планирования Oracle Financial Statement Planning, который включает модуль стратегического моделирования Oracle Strategic Modeling.

Новые сервисы Oracle позволят клиентам разработать подробные сценарии и провести анализ «что, если» для широкого спектра возможных экономических ситуаций, включая задержки платежей, колебания уровня запасов и перебои с поставками, изменения в структуре капитала. Это повысит точность прогнозирования доходов, денежных потоков и структуры капитала, поможет соблюдать требования банков по условиям финансирования, а также рассчитывать кредитный рейтинг.

Благодаря бесплатному доступу к этим широким и лучшим в своем классе возможностям компании смогут: повысить гибкость для принятия более точных решений. Сервисы моделирования по методу Монте-Карло помогут повысить гибкость бизнес-моделей и смягчить негативные последствия благодаря предварительному тестированию диапазона вероятных сценариев и планированию возможных результатов; повысить точность моделей анализа ликвидности. Моделирование показателей баланса и ликвидности становится критически важным. Встроенная функция поиска целевых показателей поможет при проведении периодических проверок, когда требуется решить, какие переменные необходимо скорректировать для повышения эффективности управления затратами и оптимизации потока денежных средств; получить простую и информативную отчетность и аналитику. Этот важный элемент позволяет не только видеть результаты моделирования, но и получить рекомендации для дальнейших шагов. Анализ в реальном режиме времени и распространение отчетов можно производить в различных форматах. Подготовку отчетов и анализ можно выполнять из веб-браузера или через специальный сервис Smart View в Microsoft Office.

Чтобы представить моделирование сценариев в действии, рассмотрим розничный бизнес – отрасль, столкнувшуюся со значительным спадом потока покупателей. Помимо ожидаемых перемен в структуре доходов от онлайн-продаж и продаж в магазинах многие ритейлеры вынуждены принимать в расчет поэтапное возобновление работы магазинов. Им также приходится учитывать изменения в потребительских расходах, поскольку основные товары приносят больший относительный доход, чем предметы роскоши.

И это лишь один пример. Oracle считает, что кризис повлияет на каждую отрасль по-разному, и поэтому предоставляет дополнительные ресурсы по обучению в помощь финансовой функции. Можно использовать интерактивные учебные пособия и пошаговое руководство, чтобы финансовые специалисты могли легко настроить новые инструменты и воспользоваться бесплатными возможностями.

Кроме того, партнеры компании готовы помочь с внедрением этих новых сервисов, в том числе Accenture, Alithya, Baker Tilly, Deloitte, EPMI, Grant Thornton, Hackett, Huron, IBM, Inlumi, InterRel, KPMG, Oracle Consulting, Peloton, Perficient, Performance Architects, PwC, Qubix, SC&H Group и Strategy Lighthouse.

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