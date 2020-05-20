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G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

G-Core Labs открывает точку присутствия в Сингапуре. Локация предлагает заказчикам защищённые выделенные и виртуальные серверы, а также услуги по быстрой доставке контента со средним временем отклика в 30 мс (по данным аналитической системы Citrix).

«Являясь признанным мировым экономическим центром, Сингапур активно развивает в т.ч. инфраструктуру интернета и сетей связи: более 93% из 5,8 млн жителей здесь регулярно выходят в сеть, а по скорости фиксированного и мобильного интернета город-государство занимает 1 и 2 места в мире соответственно (около 191 Мбит/с и 61 Мбит/с). Сингапурцы активно смотрят видео, общаются в социальных сетях, покупают в онлайне, в т.ч. продукты питания, электронику и товары индустрии красоты. Новая локация G-Core Labs будет востребована как в самом Сингапуре, так и в соседнем Китае, а также среди азиатских, европейских и американских компаний, стремящихся к эффективной работе на местном и региональном рынках», - отметил Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs.

Хостинг и точка CDN будут пользоваться спросом у телекоммуникационных и вещательных компаний, СМИ, стриминговых сервисов, разработчиков и издателей видеоигр, онлайн-ритейла, поставщиков облачных сервисов, банковского сектора и др. компаний.

Серверы G-Core Labs располагаются в сертифицированном дата-центре класса Tier III. Для каждого выделенного сервера бесплатно предоставляются 5 Тб трафика.

В выделенных и виртуальных серверах G-Core Labs реализован функционал автоматической установки наиболее популярных операционных систем (ОС) (Windows и Unix), инсталлирующихся при заказе сервера, что значительно экономит время на развёртывание системы. Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Все серверы G-Core Labs защищёны от DDoS-атак с помощью уникальной технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика.

В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (прим. - аббр. от intelligent platform management interface, пер. - интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удалённом формате.

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