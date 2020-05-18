«ОТ-ОЙЛ» объявила акцию в поддержку малого бизнеса в условиях пандемии

«ОТ-ОЙЛ» объявила специальную акцию «ЭЛЬДОКА против вируса». Компании малого бизнеса получат специальную, адаптированную под малый бизнес, версию профессионального корпоративного хранилища документов с удаленным доступом (отечественная линейка приложений «ЭЛЬДОКА», используемая крупнейшими российскими и зарубежными холдингами); отсрочку платежа за лицензии до 5 месяцев (возможны варианты как покупки лицензии, так и аренды). Установка «ЭЛЬДОКА» возможна как на собственном оборудовании, так и в ЦОД. Для резидентов СКОЛКОВО лицензия «ЭЛЬДОКА» предоставляется бесплатно. Для медицинских учреждений лицензия «ЭЛЬДОКА» предоставляется бесплатно. Услуги по структурированию документов компании и превращению их в Электронные каталоги («под ключ») с отсрочкой платежа до 5 месяцев.

Возможности и преимущества, которые получит малый бизнес. Сохранить рабочий процесс компании, предоставив сотрудникам на удаленном режиме полный доступ к электронным версиям документов. Сохранить оборотный капитал на более важные затраты – оплата осенью позволяет оптимизировать финансовую нагрузку компании. Оптимизировать рабочий процесс – использование продукции корпоративного уровня позволит малым предприятиям использовать мощные профессиональные инструменты управления данными - структурировать свои документы и регламентировать важные части процессов. Сохранить интеллектуальную собственность компании - будет организовано защищенное хранение документов и журналирование доступа сотрудников к ним. Оптимизировать стоимость удаленных рабочих мест – «ЭЛЬДОКА» экономит сетевой трафик и не требует лицензий офисного и другого ПО для просмотра документов на удаленном рабочем месте.