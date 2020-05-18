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Х5 разработала планшет для розничных точек

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

X5 Retail Group на базе лаборатории инноваций разработала многофункциональное устройство, которое одновременно является точкой взаимодействия с покупателем и системой лояльности, винным сомелье, прайсчекером, порталом вакансий и окном обратной связи.

В рамках пилота планшет тестируется в 10 магазинах «Пятёрочка», а в ближайшее время будет установлен ещё в 54 магазинах торговой сети. Функционал устройства легко адаптируется под разные бизнес-задачи за счёт технических и программных возможностей, заложенных при разработке. Уже сейчас с помощью планшета можно проверить цены в магазине, пройти опрос, получить персональное предложение или оставить отзыв. На 15-дюймовом сенсорном экране демонстрируется реклама и происходит информирование покупателя о специальных продуктовых предложениях. Устройство оснащено встроенными динамиками и микрофоном для голосовых сервисов, есть возможность сбора NPS и оценки товара.

Функционал устройства рассчитан не только на покупателей, но и влияет на повышение эффективности работы персонала торговой точки. С помощью планшета проводится табелирование персонала по FaceID: работнику для начала и завершения смены достаточно сделать снимок встроенной в планшет камерой – остальное сделает автоматизированная система распознавания лиц и учёта рабочего времени. Также устройство предоставляет информационный сервис для сотрудников «Пятёрочки»: доступ в личный кабинет, к учебно-информационному порталу и другим сервисам. В ближайшем времени в планшете будут появляться новые функции.

В 30 супермаркетах «Перекрёсток» устройство будет выполнять задачи винного сомелье. С помощью планшета покупатель сможет выбрать вино, исходя из своих предпочтений, получить рекомендацию, а также подробную информацию о продукте. По «воздуху» планшет способен направлять данные о выбранном покупателем товаре на электронный ценник. Ценник начинает светиться, помогая определить, где находится нужный объект.

Программное обеспечение устройства разработано в Х5 и входит в единую систему с другими продуктами лаборатории инноваций – кассой самообслуживания и терминалом лояльности. Интерфейс основан на WEB-технологии для быстрой адаптации и изменений.

Результаты пилота технологической новинки показали рост NPS («удовлетворенности покупателей»), более глубокое знание о потребностях клиентов, повышение РТО, снижение издержек на найм линейного персонала, более точный учёт рабочего времени, уменьшение количества нарушений и ошибок при табелировании.



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