GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX

GMCS автоматизировала процессы сводного планирования на базе Microsoft Dynamics AX для компании «Татпроф», российского производстводителя алюминиевых профилей.

Для управления основными бизнес-процессами «Татпроф» использует автоматизированную систему на базе Microsoft Dynamics AX. Чтобы быть более гибкой в условиях цифровой экономики, производственная компания при поддержке специалистов GMCS автоматизировала в Microsoft Dynamics AX процессы сводного планирования.

В результате проекта «Татпроф» получил инструмент для проведения сводного планирования по всей цепочке: производство профиля, его нарезка, покраска и отгрузка готовой продукции. Система позволяет рассчитать ресурсы и условия, необходимые для удовлетворения потребностей предприятия, в заданном временном промежутке. С помощью настроенных в Microsoft Dynamics AX аналитических отчетов специалисты «Татпрофа» получают данные по графикам отгрузок готовой продукции на склад и со склада – заказчикам.

«Настройка модуля произведена с учетом производственной специфики предприятия и видов продукции, включая труднопрессуемые алюминиевые конструкции. Совместно с "Татпрофом" мы провели настройку входных параметров, используемых для формирования сводного плана. Сотрудничество продолжается в рамках развития информационной системы управления предприятием на базе Microsoft Dynamics AX», – отметил Антон Булычев, руководитель филиала GMCS в Казани.

«Являясь лидером алюминиевой отрасли в России, мы стремимся следовать высоким стандартам во всем. Главной целью проекта стала оптимизация сырья и мощностей, а также формирование производственных планов исходя из потребностей клиентов. В текущих экономических условиях особенно важно не просто строить реалистичные планы по производству, но и выполнять их с меньшими издержками», – сказала Алина Бывальцева, и.о. заместителя по экономике компании «Татпроф».

