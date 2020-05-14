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СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Страховая компания «Росгосстрах жизнь» завершила проект внедрения финансовой системы на базе SAP S/4HANA. Новое решение позволит оптимизировать ведение операционного, управленческого и бухгалтерского учета. Партнером по внедрению выступил «Стримлайн консалтинг».

Проект стал последним этапом по интеграции компании «ERGO Жизнь» в группу «Росгосстрах». На базе SAP S/4HANA был реализован учет внеоборотных активов и операций в иностранной валюте, банковские платежи и распределение расходов. В системах заказчика на базе продуктов SAP реализованы сквозные бизнес-процессы: от заключения договора страхования до получения отчетности перед регулятором. Это поможет «Росгосстрах жизнь» обеспечивать высокую эффективность работы всех подразделений компании. Новая система интегрирована с существующим IT-ландшафтом.

Помимо финансово-учетной системы в СК «Росгосстрах жизнь» на базе решений SAP реализована XBRL-отчетность в соответствии с таксономией ЦБ РФ, а также эксплуатируется комплексное решение по управлению договорами страхования жизни.

«Решения SAP обеспечили СК «Росгосстрах жизнь» техническую возможность для удвоения бизнеса в 2019 году и запуска новых инновационных продуктов на рынке страхования жизни. В настоящий момент мы рассматриваем и другие системы для возможного внедрения», - отметил Валерий Смирнов, финансовый директор СК «Росгосстрах жизнь».

«В компаниях страхования жизни со специализацией на накопительном и инвестиционном страховании скорость получения и обработки данных клиентов имеет первостепенное значение. В СК «Росгосстрах жизнь» на основе интегрированной платформы SAP налажен бесшовный процесс получения, обработки и визуализации информации. Это позволяет осуществлять гибкое управление данными и предоставлять их во внешние приложения для информирования клиентов и анализа в различных разрезах», - отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

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