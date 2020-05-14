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Pure Storage расширила возможности FlashBlade

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Pure Storage объявила о выходе Purity//FB 3.0 для FlashBlade, нового поколения передового программного обеспечения для хранения неструктурированных данных. FlashBlade обеспечивает единую быстромасштабируемую платформу для хранения файлов и объектов, созданную специально для поддержки процессов разработки современных мобильных приложений, аналитики и защиты данных нового поколения.

Платформа FlashBlade уникальна тем, что ускоряет работу приложений и обмен данными между приложениями и рабочими нагрузками. Последние обновления FlashBlade обеспечивают производительность в режиме реального времени, что позволяет выводить рабочие процессы на первый план. В результате на смену сложным и устаревшим системам приходят быстрые и гибкие решения, соответствующие современным требованиям.

«FlashBlade уникален, потому что разработан с нуля для пайплайнов передачи данных будущего и аналитических приложений, работающих в режиме реального времени, с учетом простоты, удобства использования и производительности - того, чего не хватает традиционным поставщикам систем хранения данных, - отметил Мэтт Барр (Matt Burr), вице-президент и генеральный директор FlashBlade. - Решение обеспечивает универсальную (многомерную) производительность и гарантирует клиентам на рынке систем хранения высокий уровень обслуживания».

Разработанный для того, чтобы помочь клиентам более эффективно использовать ресурсы для вычислений и хранения данных, FlashBlade снижает сложность работы с разрозненными хранилищами данных. Данный подход применяется и к ключевым функциям предприятия, таким как репликация файлов и объектов и откат файловой системы, что позволяет специалистам по работе с данными и архитекторам данных быстрее реализовать потенциал проектируемых и создаваемых ими моделей.

«FlashBlade помог нам улучшить как операции в критически важных инновационных центрах, так и опыт конечных пользователей. Потребность в хранилищах данных сократилась на 45%, а важные клиентские отчеты, на выполнение которых раньше уходило полтора месяца, теперь готовы примерно через полчаса. Это означает, что наши клиенты получат реальные, практические результаты на несколько недель раньше, чем планировалось, - сказал Крис Мерли (Chris Murley), директор по сетевым операциям TownNews. - Самое главное, что наша команда по разработке инфраструктуры состоит из разработчиков программного обеспечения, чьи таланты и увлечения наилучшим образом подходят для новых проектов и инициатив. С помощью FlashBlade наша команда может взять на вооружение практический подход к управлению системами хранения данных, что позволяет высвободить критически важные ресурсы и сконцентрироваться на наиболее важных для наших клиентов приоритетах».

Purity//FB 3.0, масштабируемое программное обеспечение, которое поддерживает FlashBlade, обеспечивает те же простоту и удобство в использовании новых возможностей, которые клиенты ценят во FlashBlade и ожидают от него. Pure-as-a-Service, модель OpEx, позволяет клиентам использовать FlashBlade с помощью гибкой модели потребления.

«Как поставщик управляемых услуг в финансовом секторе, мы видим, что наши клиенты быстро адаптируют новые технологии и требуют обеспечить на высоком уровне надежность и производительность, а также короткое время выхода на рынок. Pure позволяет нашей растущей клиентской базе использовать последние достижения в блочном, файловом, а теперь и высокопроизводительном хранении объектов как в наших центрах обработки данных, так и по всему миру, - отметил Мика Кроезе (Micah Kroeze), вице-президент по продуктам и управлению производством, Options IT. - С помощью Pure мы можем плавно масштабировать и предоставлять гибкую модель потребления для нашей динамичной клиентской базы, гарантируя нашим клиентам быструю выгоду от новых разработок в области технологий хранения данных. Расширение технологии Pure Storage FlashBlade, в дополнение к инновационным разработкам в Options, дает нашим клиентам возможность максимизировать данные и аналитику для получения конкурентного преимущества в индустрии финансовых услуг».

Purity//FB 3.0 предоставляет возможности для решения уникальных задач.

Репликация файлов, обеспечивающая аварийное восстановление файловых систем. Данные, доступные только для чтения на целевом сайте репликации, позволяют проводить проверку данных и тестирование аварийного восстановления.

Репликация объектных данных между двумя платформами FlashBlade улучшает работу пользователей, находящихся в разных странах, обеспечивая более низкую задержку доступа и увеличивая скорость чтения. Репликация объектных данных в родном формате с FlashBlade на Amazon S3 обеспечивает мобильность в облаке. Клиенты могут использовать облако для вторичной копии или пользоваться публичными облачными сервисами для доступа к данным, генерируемым в режиме реального времени.

Откат файловой системы - важная функция защиты данных файловой системы. Она позволяет быстро восстановить файловые системы из снимков.

NFS v4.1 Kerberos: Kerberos аутентифицирует пользователей, подключающихся к файловым системам NFS v4.1 на FlashBlade, и обеспечивает высокий уровень безопасности.

Аудит и поддержка SNMP улучшают готовность предприятия, повышая уровень безопасности, оповещения и мониторинга.

Практически все поставщики решений для аналитики начали переход на облачные архитектуры, такие как Splunk SmartStore и Vertica Eon Mode. FlashBlade, обеспечивающий производительность, гибкость и простоту, отлично подходит для этих сред. Внутренние тесты показывают, что FlashBlade обеспечивает производительность запросов в 80 раз выше, чем традиционные платформы для хранения, которые дезагрегируют хранилища и вычисления. Постоянно высокая скорость выполнения запросов позволяет быстрее получать информацию от клиентов, а также является критически важным преимуществом в случае нарушения безопасности или атаки с целью выкупа. FlashBlade также позволяет администраторам свободно масштабировать уровни вычисления по мере необходимости, а медленные административные задачи остаются прошлом.

«Внедрение объектных СХД, обусловленное ростом аналитики реального времени на предприятии, стремительно развивается, сравнявшись с файловыми СХД. Это создает в отрасли потребность в архитектуре хранения данных, построенной с нуля, чтобы обеспечить как собственное быстрое файловое хранилище, так и собственное хранилище объектов, - сказал Стив Макдауэлл (Steve McDowell), старший аналитик Moor Insights & Strategy. - FlashBlade является первой в отрасли платформой для быстрого хранения файлов и объектов. FlashBlade позволяет клиентам легко масштабировать производительность и емкость как для файлов, так и для объектов, невидимых для приложения, что делает его более простым для обычных пользователей и обеспечивает клиентов впечатляющими результатами».

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