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ActiveCloud поддержит бизнес бесплатным доступом к облачным сервисам

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Провайдер облачных сервисов ActiveCloud запустил программу поддержки и развития бизнеса. Теперь любая компания имеет возможность бесплатно воспользоваться облачными сервисами ActiveCloud до конца лета.

«Основной драйвер программы, которую мы запустили, – желание помочь российским компаниям развиваться и зарабатывать накануне осеннего оживления экономики. Мы даем надежную инфраструктуру с широкими каналами, даем необходимые инструменты, обеспечиваем инженерную поддержку для перехода из офлайн в надежный облачный онлайн», - сказал Дмитрий Яшин, генеральный директор ActiveCloud в России.

С начала года российский бизнес заметно изменился: все больше компаний переходят из офлайна в онлайн, другие расширяют существующее облако и набор сервисов и в целом меняют модель использования IT-инфраструктуры. Компания ActiveCloud в целях поддержки развития российских компаний выделяет ключевые облачные сервисы в бесплатное пользование до конца лета.

Подключившись к программе, компании смогут использовать облако ActiveCloud для организации удаленной работы, перехода из офлайна в онлайн, тестирования новых бизнес-идей, хранения больших массивов данных. Также в рамках программы инженеры ActiveCloud помогут бесплатно организовать миграцию 1С и другие критичные программы, разместить в облаке интернет-магазины, маркетплейсы и серверную часть мобильных приложений. Программа ActiveCloud действует до 31 августа 2020 и включает любую услугу или сервис, оставляя за собой право на выбор грантополучателей из расчета выделения 3 млн руб. на реализацию.



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