Smart Engines представила Smart IDReader 3.6 для удаленной идентификации клиентов

Smart Engines выпустила новую версию системы искусственного интеллекта для распознавания документов Smart IDreader 3.6, в которой значительно повышена точность извлечения данных, а также добавлена возможность проверки паспорта гражданина РФ на наличие признаков подделки. Основной упор при ее создании сделан на повышение безопасности обработки данных клиентов в дистанционных каналах обслуживания, требующих удаленной идентификации и верификации.

Ключевое новшество представленной обновленной системы Smart IDreader – возможность анализа на подлинность российского паспорта, а именно: выполнение проверок документа на наличие корректной машиночитаемой зоны (MRZ), соответствия цвета страниц паспорта и цвета оттиска печати эталонным значениям, наличия и корректность отображения специфических элементов защиты. Использование Smart IDReader значительно снижает риск использования мошенниками скомпрометированных документов при доступе к финансовым, страховым, медицинским и другим сервисам и услугам, предусматривающим удаленную идентификацию пользователя.

В новой версии значительно улучшено распознавание двумерных штрихкодов AZTEC, которые используются на квитанциях ФНС России, повышена точность распознавания всех видов банковских карт, улучшены алгоритмы автоматического определения типа документов для режимов потоковой обработки и извлечения данных из документов без предварительного указания пользователем их типа.

Достижения компании в области компьютерного зрения и машинного обучения позволяют системе устойчиво работать на фотографиях и в видеопотоке с камеры мобильных устройств и веб-камеры. В новой версии SDK реализованы общесистемные улучшения алгоритмов распознавания, которые позволяют распознавать документ удобно для пользователя без предварительного «прицеливания» и в различных условиях освещения. Искусственный интеллект самостоятельно определяет угол наклона и перспективу, находит документ на изображении и извлекает необходимые поля. Значительно повышено рабочее разрешение: для уверенного распознавания достаточно минимальной высоты символа в 10 пикселей.

Компания обращает внимание, что с 26 марта 2020 года российским частным компаниям при приобретении лицензий на использование Smart IDReader в мобильных, серверных и десктопных приложениях предоставляется скидка в размере 40% от базовой стоимости для мирового рынка.

«Для нас, как B2B компании очень важно, чтобы наши российские клиенты имели возможность повышать качество предоставления своих услуг за счет внедрения высокотехнологичных наукоемких решений. В сегодняшних достаточно сложных финансово-экономических и социальных условиях мы поддерживаем российские частные компании, и поэтому при заключении контрактов на использование Smart IDreader предоставляем им скидку», - сказал генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.

Протестировать возможности новой версии можно, установив бесплатное демонстрационное приложение Smart IDReader из Google play или App Store.