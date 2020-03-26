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Mail.ru Cloud Solutions поддержит малый и средний бизнес на фоне коронавируса

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions запускает программу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые предоставляют общественно полезные бесплатные продукты или услуги в период борьбы с коронавирусом. Она включает в себя специальные условия использования облачных решений MCS: гранты в размере 100 000 рублей для развертывания сервисов на базе инфраструктуры Mail.ru Cloud Solutions, бесплатную помощь в миграции на облачную платформу MCS, а также скидку 40% на дальнейшее использование сервисов после получения гранта.

«В сложившейся непростой ситуации мы решили поддержать бизнес и помочь социально-значимым проектам с помощью облачных технологий. Многие сервисы, в том числе медицинские, социальные и образовательные онлайн-платформы, вынуждены адаптироваться к работе в новых условиях. Наши облачные технологии обеспечат возможность масштабирования инфраструктуры при высокой нагрузке, чтобы пользователи могли стабильно получать общественно важные услуги без перерывов и сбоев», — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

Для участия в программе необходимо подать заявку на сайте сервиса. На конкурсной основе будут отобраны компании, которые получат гранты. При рассмотрении заявок организаторы будут руководствоваться двумя основными критериями отбора: общественная ценность проекта и бесплатное распространение продукта или услуги в период борьбы с коронавирусом.

В Mail.ru Cloud Solutions также действует программа для благотворительных фондов, организованная совместно с Добро Mail.ru, которая позволяет организациям использовать бесплатные облачные ресурсы на постоянной основе.

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