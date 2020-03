HP представила решения для безопасности персональных компьютеров

HP Inc. представила решения безопасности, обеспечивающие полную защиту от киберугроз для предприятий и их сотрудников, работающих удаленно. Среди новых предложений анонсированы функции HP Pro Security Edition, HP Proactive Security и HP Sure Click Enterprise.

Угрозы безопасности продолжают нарастать и наносить вред современным предприятиям каждый день. В связи с ростом числа удаленных работников предприятиям необходимо осознавать все риски работы вне офиса. Более 80% маршрутизаторов, используемых при работе из дома, уязвимы для потенциальных кибератак. Электронные письма также представляют большой риск для организаций: более 90% заражений ПК происходит из-за почтовых вложений, а 96% уязвимостей в системе безопасности идентифицируются лишь спустя несколько месяцев.

«В сегодняшних условиях обеспечение безопасности персональных компьютеров является критически важной задачей для предприятий. В условиях растущих угроз существует реальная потребность в решениях, которые будут защищать компьютеры, выявлять уязвимости и восстанавливать системы, – отметил Алекс Чоу (Alex Cho), президент подразделения персональных систем HP Inc. – Новые предложения HP уникальным образом сочетают в себе облачные технологии, искусственный интеллект и аппаратные функции безопасности для создания более защищенного будущего и борьбы с растущими угрозами в каждом из сегментов бизнеса – от небольших развивающихся компаний до крупных предприятий».

HP расширяет встроенный аппаратный пакет безопасности для ПК, чтобы обеспечить простую, надежную и эффективную защиту корпоративного уровня для предприятий малого и среднего бизнеса. HP Pro Security Edition – это самая совершенная в мире защита ПК под управлением Windows 10 с поддержкой изоляции приложений и использованием алгоритмов глубокого обучения, которая обеспечивает безопасность корпоративного класса и ориентирована на компании малого и среднего бизнеса. Пакет безопасности включает в себя решение HP Sure Sense Pro, созданное на базе искусственного интеллекта, и HP Sure Click Pro, которое предлагает изоляцию и защиту на уровне браузера, файлов и приложений.

Возможности решений HP Sure Click и HP Sure Sense дополняют друг друга, а также поддерживаются алгоритмами глубокого обучения при постоянном подключении облачных сервисов, которые вносят постоянные обновления в программное обеспечение, позволяя устранять угрозы и отслеживать состояние приложений. Все это обеспечивает комплексную защиту от угроз по нескольким направлениям, которые распространяются через различные виды вредоносного ПО. Это функционально законченное решение предназначено для защиты от всех кибератак и помогает противостоять угрозам, которые не могут быть выявлены традиционными антивирусными программами.

HP Proactive Security – это самый совершенный в мире сервис для защиты конечных устройств. Благодаря подходу, ориентированному в первую очередь на обеспечение безопасности, этот управляемый сервис помогает предприятиям малого и среднего бизнеса защитить себя от кибератак. При этом он не требует от пользователей изменений в поведении и не увеличивает нагрузку на ИТ-службы. Сервис обеспечивает расширенную защиту, которая контролируется и управляется опытными специалистами HP в области кибербезопасности. Сохранность корпоративных данных и безопасность устройств гарантируется за счет нескольких уровней проактивной защиты с применением передовых технологий глубокого обучения и изоляции, которые помогают защитить конечные точки и снизить риски.

Этот управляемый сервис обеспечивает целостное представление о текущем уровне защиты устройств. А решение HP TechPuls позволяет получить подробную аналитику заблокированных попыток атак при помощи простой и удобной панели. Таким образом, компании получают уверенность в своей системе безопасности, а удаленные сотрудники – возможность защищенной работы из любой локации.

Ориентированное на корпорации и государственные учреждения, HP Sure Click Enterprise является самым надежным в мире решением по обеспечению безопасности конечных устройств с поддержкой изоляции и локализации приложений. Оно позволяет защищать корпоративные конечные устройства даже от самых сложных атак, предлагая отделам безопасности подробную аналитику о текущих угрозах в режиме реального времени. Также решение позволяет заказчикам получить защиту с возможностью изоляции на уровне отдельных задач и поддержкой непостоянных виртуальных машин. Это позволит обезопасить всех пользователей от любых атак, независимо от наличия у них подключения к корпоративной сети, при этом не допуская утечек, вторжения злоумышленников в систему, горизонтального перемещения или эксфильтрации данных.

HP Sure Click Enterprise поддерживает все устройства под управлением Windows 8 и 10 и позволяет снизить сложность технической поддержки, а также повысить общую устойчивость инфраструктуры на фоне появления новых таргетированных и разрушительных атак.

Кроме того, решение предоставляет дополнительные возможности для защиты учетных данных пользователей от фишинговых атак и расширенные облачные инструменты для автоматизированного анализа угроз. HP Sure Click Enterprise предусматривает опцию масштабного развертывания с комплексной политикой безопасности и управлением угрозами, доступными при установке локального сервера внутри предприятия или через облачный сервис HP c сертификацией ISO 27001/ SOC2 type II.

Чтобы поддержать сотрудников в актуальных условиях и обеспечить максимальный уровень кибербезопасности, особенно для клиентов и конечных пользователей, работающих из дома, HP предлагает возможность бесплатной установки решения HP Sure Click Pro до 30 сентября 2020 года. Эта инициатива призвана помочь защитить пользователей от угроз, возникающих при просмотре веб-страниц, работе с электронной почтой и документами. Решение HP Sure Click Pro расширит возможности уже существующего HP Sure Click функцией редактирования документов Word и Excel в изолированном процессе. Данное предложение будет доступно для использования на любых ПК от HP и других производителей, которые работают на базе операционной системы Windows 10.

HP Pro Security Edition будет доступно на отдельных компьютерах HP Elite летом 2020 года. HP Proactive Security уже доступно для отдельных клиентов в рамках пилотных проектов и будет доступно заказчикам и партнерам по всему миру в апреле 2020 года. HP Sure Click Enterprise будет доступно в мае 2020 года. HP Sure Click Pro доступно для бесплатной загрузки на устройствах от HP и других производителей до 30 сентября 2020 года.