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«Ростелеком» модернизировал инфраструктуру Новороссийска

Интеграция Инфраструктура

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение и установил пять «умных» остановок в Новороссийске. Проекты реализованы в рамках выполнения соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в октябре 2019 г. между муниципалитетом и национальным цифровым провайдером.

Специалисты компании установили и заменили более 15 тыс. светодиодных светильников, которые прослужат свыше 25 лет. Интегрированные в проект энергосберегающие технологии помогут муниципалитету экономить на освещении городских улиц до 60% эксплуатационных расходов.

«”Умное” освещение – это не просто замена старых фонарей на новые. Это превращение Новороссийска в более светлый и безопасный город с помощью “умных” технологий. Контроль за уличным освещением полностью автоматизирован. Можно собирать данные и оптимизировать нагрузки на сеть в режиме реального времени, а также оперативно отслеживать незаконные подключения. Это по-настоящему удобно и эффективно», – сказал Евгений Азизов, управляющий делами администрации Новороссийска, руководитель проекта «Умный город Новороссийск».

Модернизация освещения – только один из аспектов федеральной программы «Умный город», которую «Ростелеком» реализует в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с муниципалитетом. Первые пять «умных» остановок, которые появились в городе, делают ожидание общественного транспорта более комфортным. Они оснащены электронными табло с графиком движения транспорта, видеонаблюдением, «тревожной» кнопкой, регулируемым освещением, USB-розетками для зарядки гаджетов. На одной из остановок установлена навигационная стела с картой Новороссийска, которая информирует пассажиров о достопримечательностях города, расписании транспорта, времени и погодных условиях. В дальнейшем функциональность стелы будет дополнена модулем связи с представителями муниципалитета, голосовым оповещением, возможностью оплаты услуг мобильной связи и интернета, функцией вызова такси.

В настоящее время специалисты компании работают над созданием еще одного решения – информационной системы для выявления налогооблагаемых объектов (ВНО). Обнаруженные с помощью этой системы сведения о объектах недвижимости и участках земли будут заносится в Росреестр, что принесет дополнительные средства в бюджет города. Работу системы ВНО планируется завершить к концу лета.

В ближайшем будущем готовится к реализации пилотный проект по «умным» светофорам. Они будут работать по принципу адаптивного управления: регистрировать интенсивность транспортного потока, сокращать или продлевать фазы движения на том или ином направлении.

«Смарт-решения, которые предлагает “Ростелеком”, направлены на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологий и сервисов. У нашей компании как у крупнейшего в стране провайдера цифровых услуг имеется серьезный опыт работы в этой области. Сотрудничество с администрацией Новороссийска в плане внедрения новых комплексных технологий в управление городским хозяйством уже приносит положительные результаты и, я не сомневаюсь, будет приносить их в будущем», – отметил директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

Федеральный проект «Умный город» реализуется «Ростелекомом» по всей стране. Его основная цель – широкое использование современных технологичных и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре для повышения ее эффективности. Таким образом, создается новая цифровая среда для жителей города.



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