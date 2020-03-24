Видеоаналитика «ЭР-Телекома» поможет бороться с COVID-19

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») и «Форпост» совместно разработали модуль определения защитных масок на лице. Решение помогает оперативно фиксировать появление людей без средств индивидуальной защиты на территории офисов и производств.

Разработка призвана помочь представителям малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий эффективно противодействовать распространению COVID-19. Она представляет собой специальный модуль в системе видеоаналитики, способный в режиме реального времени информировать администраторов о нарушении режима безопасности и оперативно реагировать на возникшую ситуацию. Решение просто в эксплуатации и пригодно для массового масштабирования.

«Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией коронавируса. Нам важно максимально эффективно помочь нашим пользователям и сотрудникам справиться с этой потенциальной угрозой. «ЭР-Телеком (ТМ «Дом.ru») до 30 апреля поднимает скорость доступа в интернет до 100 Мбит/с без доплаты, открывает бесплатный доступ к образовательному и развлекательному телевизионному контенту, а также организует подключение новых пользователей к сервисам компании за 24 часа с момента обращения!», - отметил Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинг».