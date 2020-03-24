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«Сетевая академия Ланит» стала авторизованным учебным партнером Postgres Professional

Бизнес Кадры Интеграция Системное ПО

Учебный центр «Сетевая академия Ланит» (входит в группу компаний «Ланит») получил статус авторизованного учебного центра компании Postgres Professional и начал подготовку специалистов по администрированию и разработке на PostgreSQL.

Теперь в «Сетевой академии Ланит» можно пройти официальное обучение по работе с системой управления базами данных (СУБД) PostgreSQL. Эта система – наиболее полнофункциональная, свободно распространяемая СУБД с открытым кодом.

Линейка курсов рассчитана ИТ-специалистов как базового, так и продвинутого уровня подготовки. Обучение администраторов СУБД PostgreSQL и разработчиков приложений проводится в виде интенсивных технических тренингов. Программа каждого курса содержит фундаментальные теоретические знания, включающие демонстрацию на реальной системе PostgreSQL. Кроме того, после каждой темы предусмотрено выполнение заданий, которое позволит слушателям приобрести практический опыт работы с СУБД.

Обучение проводят опытные сертифицированные преподаватели на русском языке. Каждый слушатель авторизованных курсов Postgres Professional получает материалы по всем изучаемым темам: презентации с подробными комментариями к каждому слайду, результат работы демонстрационного скрипта, ответы к практическим заданиям. По окончании обучения выдаются сертификаты Postgres Professional об успешном окончании авторизованного курса и документ об образовании от «Сетевой академии Ланит». После завершения обучения можно подтвердить свой уровень знаний и получить статус сертифицированного специалиста по PostgreSQL, сдав соответствующий экзамен. В настоящее время программа сертификации предназначена только для администраторов баз данных, но в будущем планируется сдача экзаменов и для разработчиков приложений PostgreSQL.

Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional, сказал: «Знаний много не бывает. У нас появился еще один канал распространения знаний о СУБД PostgreSQL. Мы рады сотрудничеству с “Сетевой академией Ланит”».

Юлия Шикова, директор «Сетевой академии Ланит», сказала: «Наша задача – помогать компаниям с внедрением и освоением передовых технологий. PostgreSQL – гибкая СУБД с открытым кодом, позволяющая создавать критичные бизнес-системы, а наш новый партнер Postgres Professional знает о ней и ее поддержке все. В "Сетевой академии" мы будем готовить специалистов, которые смогут эффективно работать с этой системой».

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